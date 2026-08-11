El Paris Saint-Germain alcanzó un acuerdo preliminar con el Barcelona por el traspaso del español Ferran Torres, delantero del Barça, a quien el club francés pretende incorporar durante el actual mercado de fichajes veraniego.

Las últimas horas han sido testigo de unas negociaciones sumamente intensas entre los dirigentes del París y del Barcelona, en las que se sucedieron ofertas, contraofertas y discusiones sobre detalles muy concretos, hasta alcanzar un entendimiento que prácticamente cerró la operación, según el diario catalán "Sport".

A pesar de los avances en el proceso del traspaso, el anuncio oficial del fichaje se retrasará algunas horas más de lo previsto, pero Ferran Torres se convertirá oficialmente en nuevo jugador del Paris Saint-Germain antes del fin de semana.

Según el diario, el club parisino era plenamente consciente de que el Barcelona se aferraría con firmeza hasta el final a la exigencia de una cantidad fija de 50 millones de euros.

Por otro lado, la mayor controversia giraba en torno a los conceptos adicionales (las variables) y la dificultad de contabilizarlos dentro del importe total final. Sin embargo, según fuentes cercanas al Paris Saint-Germain citadas por el diario catalán, el valor final de la operación se compondrá de una cantidad base de 50 millones de euros, a la que se sumarán 5 millones de euros en variables.

Desde el momento en que el Barcelona rechazó de forma tajante la oferta inicial del Paris Saint-Germain de 40 millones de euros (más 10 millones de euros adicionales) ayer lunes, el presidente del Saint-Germain, Nasser Al-Khelaifi, autorizó la presentación de una oferta mejorada, consciente de que alcanzar la barrera de los 50 millones de euros resultaba fundamental para completar la operación.

El diario añadió que Ferran cuenta con un lugar garantizado en un sistema de juego que le encaja a la perfección en el Paris Saint-Germain, bajo la dirección del técnico Luis Enrique, que siempre ha creído en sus cualidades.

Ni el director deportivo Deco ni el técnico Hansi Flick brindaron al jugador español el apoyo que este esperaba, mientras que Luis Enrique tomó la iniciativa: se puso en contacto con él por teléfono y le explicó con detalle el papel que desempeñaría en un equipo que adopta la política de rotación entre los jugadores como enfoque fundamental.

Y aunque el tridente ofensivo —Dembélé, Kvaratskhelia y Doué— marca la diferencia sin lugar a dudas, la aparición de nuevos atacantes está garantizada con "Lucho" al frente del cuerpo técnico.

El partido de la Supercopa de Europa, previsto para mañana miércoles entre el Paris Saint-Germain y el Aston Villa, que obligó a los altos dirigentes del club francés a viajar a Salzburgo, no impidió cerrar la operación.

Este obstáculo logístico no entorpeció el curso de las negociaciones; al contrario, ambas partes ya alcanzaron un acuerdo para convertir su entendimiento verbal en una fórmula escrita oficial.

Tanto el director deportivo del Barcelona, Deco, como su homólogo Luis Campos en el París ultimaron todos los detalles de la operación, y solo restaba redactar los contratos y evitar cualquier posible contratiempo de última hora, ya que esos flecos pendientes habituales pueden a veces provocar problemas inesperados.

Por su parte, Ferran Torres no quiso precipitar las negociaciones más de lo necesario, y se espera que el jugador visite la "Ciutat Esportiva" mañana miércoles para despedirse de sus compañeros con quienes pasó los últimos años, pues todos en el club son conscientes de que la marcha de Ferran es cuestión de horas, ya que el campeón del mundo regresa para recoger sus pertenencias personales y poner rumbo a París.

Informaciones procedentes de Francia recogidas por el diario catalán apuntan a que Ferran Torres recibirá un contrato de primer nivel —equiparable a los de las grandes estrellas del Paris Saint-Germain— que se extenderá durante cinco temporadas.

Esta operación de gran valor resulta satisfactoria para todas las partes: el jugador, su nuevo entrenador Luis Enrique y el Barcelona, que a cambio recibirá una cantidad de 50 millones de euros para cumplir con sus compromisos económicos futuros. Y, como es natural, liberar espacio en la masa salarial a raíz de la marcha de Ferran supone un incentivo adicional para aceptar el cierre de la operación.