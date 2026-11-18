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Otro joven protagonista de la Serie A podría abandonar el campeonato italiano. Se trata de Juan Rodriguez, joven defensa del Cagliari que ha entrado en el radar del Barcelona.

La noticia la publica el diario catalán Sport y los rumores no han tardado en hacerse eco y cobrar fuerza en Uruguay, país de Rodriguez, donde se habla con insistencia de un posible futuro en LaLiga para el jugador nacido en 2005.

En España, en definitiva, están convencidos: el Barcelona lleva meses siguiendo de cerca a Rodriguez. Exjugador de Peñarol y recién debutado con la selección tras la convocatoria de Diego Forlan, el defensa ha ido ganando cada vez más espacio en el once de Pisacane. Entró discretamente en la rotación del Cagliari y pronto se convirtió en un titular indiscutible. Ya la temporada pasada demostró estar preparado para la Serie A y se dio varias alegrías, como el gol que condenó al Milan a la Europa League. Un crecimiento que también se ha confirmado en estos primeros meses de la temporada.

Con 21 años, Rodriguez ya suma 25 partidos de Serie A con el Cagliari, que además ha tenido que pagar 500.000 euros al club uruguayo al cumplirse determinados objetivos incluidos en una cláusula de rendimiento pactada cuando se cerró su fichaje, que costó algo menos de 5 millones de dólares. Al traspasarlo, Peñarol se reservó además el 20 % de una futura venta.

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Rodriguez, que también ha despertado interés en Uruguay, habló con ESPN y reveló quién fue su mentor: «Cuando llegué, Yerry Mina me ayudó a adaptarme. Fue como si me hubiera tomado un poco bajo su protección». Después, en El Espectador Deportes, añadió: «Estoy centrado en el Cagliari y en Uruguay, no sé nada de los rumores sobre el interés del Barcelona».

Habrá que seguir pendientes del asunto. Por ahora, el interés del Barcelona no se ha traducido en una negociación formal ni en una oferta. Sin embargo, algunos representantes del club azulgrana estuvieron en La Bombonera el pasado viernes, durante la victoria de Uruguay por 2-1 ante Argentina, para observar de cerca al defensa, aunque finalmente no jugó aquel partido.

En Italia también hay varios clubes que lo siguen, desde la Juventus hasta el Inter, que había enviado a algunos ojeadores para seguir su evolución. Pero los grandes clubes italianos tendrán que moverse pronto si quieren adelantarse al Barcelona.