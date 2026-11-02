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El Barcelona ha levantado oficialmente el veto a su principal grada de animación justo a tiempo para el crucial partido de Champions League contra el Aston Villa. El club había impuesto la suspensión tras una serie de infracciones disciplinarias y problemas de seguridad durante la derrota ante el Real Madrid en un Clásico de gran importancia.

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Los ultras podrán regresar tras las consecuencias del Clásico

El Barcelona ha confirmado que permitirá el regreso de su zona de animación, conocida como la «grada de animación», para el próximo partido de la Champions League contra el Aston Villa. En un comunicado oficial publicado en la web del club, el Barcelona confirmó que la decisión se tomó tras una reunión entre representantes de los departamentos de seguridad del club y responsables de varios grupos de aficionados, que dio lugar al levantamiento de una suspensión temporal. La sanción había impedido a los 1.200 integrantes del grupo asistir al reciente partido de liga contra el Alavés como castigo por su comportamiento durante el último encuentro frente al Real Madrid.

Las medidas internas llegaron después de que LaLiga presentara una denuncia formal ante los órganos disciplinarios de la Real Federación Española de Fútbol (RFEF). El informe de la competición destacó el ambiente hostil durante el Clásico y documentó varios lanzamientos de objetos al terreno de juego, entre ellos botellas y mecheros.

Las autoridades mostraron especial preocupación por las denuncias de insultos dirigidos a figuras públicas como Jose Mourinho y Marc Cucurella. Estos hechos han puesto al club catalán bajo un intenso escrutinio y lo exponen a posibles sanciones adicionales si el comportamiento se repite en el Estadi Olímpic Lluís Companys.

Preocupación por la seguridad e incidente con Camavinga

Getty Images

Una de las acusaciones más graves recogidas en el informe oficial fue un presunto intento de agresión al centrocampista del Real Madrid Eduardo Camavinga. Durante la celebración del segundo gol del Madrid, un aficionado habría intentado golpear al internacional francés con el mástil de una bandera. Este incidente, junto con la lluvia de objetos que cayó sobre los jugadores, fue el principal motivo de la decisión inicial del club de impedir la entrada al grupo de animación. El club sigue preocupado por el daño reputacional que causan estos actos, además de la amenaza inmediata que suponen para la seguridad de los jugadores sobre el terreno de juego.

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Tras el informe detallado sobre diez infracciones disciplinarias distintas, los grupos de aficionados se han comprometido formalmente a mantener un ambiente cívico y respetuoso en los próximos partidos. El club presenta su decisión de permitirles regresar como un voto de confianza y reconoce el papel fundamental de la grada de animación para elevar la moral del equipo y crear un ambiente intimidante para los rivales europeos. Se espera que el ambiente sea un factor decisivo cuando Unai Emery lleve a Barcelona a su equipo de la Premier League, que atraviesa un gran momento, para afrontar una importante prueba de la fase de grupos europea.

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Vigilancia estricta del comportamiento futuro

Pese al levantamiento de la sanción, los responsables del Barcelona han advertido de que vigilarán rigurosamente la grada durante el partido contra el Aston Villa. La directiva ha dejado claro que no dudará en volver a prohibir el acceso al estadio si no se cumplen las normas de comportamiento acordadas.

Las consecuencias económicas de estos incidentes también preocupan cada vez más a la directiva, ante la acumulación de multas impuestas tanto por los organismos nacionales como por los europeos. Además, existe la amenaza de cierres parciales del estadio si la RFEF o la UEFA considera que el club no ha logrado controlar a sus aficionados más ruidosos.

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El club emitió un comunicado en el que subrayó que el compromiso de los representantes de los aficionados debe traducirse en cambios tangibles en la grada. El Barcelona expresó su esperanza de que este acuerdo colectivo evite que se repitan incidentes de este tipo y proteja los intereses de los socios, del conjunto de la afición y de la institución.