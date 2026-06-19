El Barcelona toma una decisión definitiva sobre la renovación del contrato de su estrella

El FC Barcelona ha decidido renovar el contrato del defensa danés Andreas Christensen por una temporada más, a pesar de las lesiones que han limitado sus participaciones este curso. La directiva azulgrana confía en su experiencia y capacidad defensiva.

Según la Cadena SER, el club le ofrece un salario base inferior al actual, más incentivos por rendimiento, dentro de su plan de rebajar la masa salarial.

Esta temporada solo ha jugado unos 600 minutos por sus lesiones, lo que ha afectado su continuidad y forma física.

Aun con pocas apariciones, el club valora su experiencia internacional y su capacidad de elevar el nivel defensivo en partidos clave.

Llegó del Chelsea en 2022 como agente libre y mostró buen nivel hasta que las lesiones mermaron su progresión.