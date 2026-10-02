El Barcelona tenía razón: la estrella de Alemania continúa su explosión goleadora

Cuando las opciones de fichar a Julián Álvarez empezaron a disminuir, el Barcelona comenzó a ampliar su abanico de alternativas y a buscar opciones en el mercado de fichajes que pudieran reforzar la posición de delantero centro.

Tras las salidas de Robert Lewandowski y Ferran Torres, el conjunto catalán necesitaba reforzar esa posición para añadir más poder goleador a sus filas, y ya empezó a moverse para conseguirlo.

Finalmente, Gabriel Jesus llegó al Barcelona como una verdadera oportunidad en el mercado de fichajes, pero entre Álvarez y el delantero brasileño, el club catalán estudió varias opciones y alternativas diferentes.

El diario Sport informó de que, entre esos nombres, apareció Nicolò Tresoldi, estrella del Club Brujas, como una de las opciones inesperadas, después de que su nombre se vinculara con el Barcelona durante las últimas semanas del mercado de fichajes.

Y parece que la dirección deportiva del Barcelona, encabezada por Deco, logró una vez más demostrar su capacidad para descubrir talentos. La temporada pasada, Tresoldi fue uno de los delanteros emergentes más destacados de la liga belga, además de encabezar la lista de goleadores del Club Brujas, con 23 goles marcados y 9 asistencias. Son cifras magníficas, sin duda.

Pero más allá de las estadísticas, el jugador también destacó gracias a su buena capacidad para el juego colectivo y para enlazar las líneas, una característica que encaja con la filosofía del Barcelona y su estilo de juego.

Aun así, está claro que fichar por él representaba una aventura llena de riesgos, dado que el jugador todavía carecía de experiencia al más alto nivel.

Pero Tresoldi continúa su progresión a pasos acelerados, y todos los indicios confirman que seguirá avanzando en esta dirección. Y temporada tras temporada, parece que su nombre está destinado a ganar más presencia entre los talentos más destacados del fútbol europeo.

Basta con mirar su inicio de esta temporada, pues con la camiseta del Club Brujas, Tresoldi ya ha llegado a los 5 goles en 9 partidos.

Pero la cosa no se queda ahí, ya que el delantero también sigue ofreciendo niveles llamativos con la selección de Alemania sub-21. Durante el actual parón internacional, Tresoldi fue convocado a las filas de la selección alemana sub-21, y seguro que ya ha empezado a entrar en los planes de Jürgen Klopp, seleccionador de la selección absoluta de Alemania, para los próximos partidos.

El valor de mercado de Tresoldi es actualmente de 25 millones de euros, según el portal Transfermarkt, una cifra que refleja su progresión y que podría seguir aumentando si el jugador mantiene el nivel que ha mostrado hasta ahora.

El delantero alemán continúa avanzando con paso firme, y todos los indicios apuntan a que ganará más relevancia en el fútbol europeo. Su nombre ya se ha vinculado con el Barcelona y, atendiendo a su nivel actual, no sería de extrañar que se siguiera hablando de él entre los grandes clubes del continente.



