El Barcelona tasa la venta de Rakitic en 40 millones de euros

El entorno de Rakitic tienen constancia del interés del Inter y de otros equipos

Sigue en la rampa de salida. Si no cambia radicalmente su situación, Iván Rakitic tiene pie y medio fuera del . El croata sigue sin jugar, necesita minutos y ha perdido su importancia con Ernesto Valverde. Quizá por eso el club ya trabaja en formalizar una salida que es un secreto a voces. El estuvo la pasada semana en Barcelona negociando por el croata y buscando opciones para hacerse con sus servicios, según "Sport". Rakitic ha sido siempre titular indiscutible en el Barça, pero su ciclo se acaba. No cuajó su operación de traspaso al el pasado verano, pero ahora es el club el que tiene claro que el jugador aún puede reportarle dinero al Barcelona y el croata tiene claro que no desea pasar una temporada casi en blanco

Esta semana, Barça e Inter han tenido conversaciones informales a respecto. El club italiano figura en el grupo del Barcelona en la Champions y está dispuesto a apostar muy fuerte si pasa de ronda y se clasifica para octavos de final. Rakitic es de su agrado hace años y ahora quieren concretar la operación. En el Barcelona consideran que Rakitic aún tiene un valor de mercado nada despreciable y consideran que podrían pedir por él unos 40 millones de euros. Una cifra algo alta para las pretensiones del Inter, que buscará rebajar esa cantidad, al menos, hasta los 30 "kilos", quizá incluso con la fórmula de la cesión con opcióm de compra. En cualquier caso, al croata le queda solo año y medio de contrato con el FC Barcelona.

Ahora es el Inter de Milán el que tiene que acabar convenciendo al jugador, que maneja ya el interés de varios clubes europeos y que, si sigue sin jugar en el Barcelona, tendrá que tomar pronto una decisión. Rakitic sabe que su situación es insostenible y espera que, si el Barcelona no cuenta con él, pronto le llegue una buena oferta. bebe los vientos por Iván. No en vano, el propio Rakitic reconoció que recibió la llamada de Cristiano Ronaldo, para fichar por la . Desde luego, a Rakitic no le van a faltar equipos. En el Barça, por ahora, sigue sin jugar.