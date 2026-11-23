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Lamine Yamal se perderá el próximo partido de Champions League del Barcelona contra el Sabah en Azerbaiyán por una lesión de tobillo. El joven talento jugó pese al dolor y fue clave en la remontada ante el Villarreal, pero ahora descansará para evitar que la lesión empeore.

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El Barcelona pierde a Yamal por lesión

El Barça viajará sin Yamal a Azerbaiyán esta semana para su próximo partido de Champions League. El delantero de 19 años ha sido descartado oficialmente para el decisivo encuentro europeo contra el Sabah por una lesión de tobillo. El extremo necesitó tratamiento médico por esa dolencia antes del partido del domingo contra el Villarreal.

Pese a las dudas iniciales sobre su estado físico, finalmente se consideró que estaba en condiciones de ser titular en el Camp Nou. Yamal disputó los 90 minutos y el Barça logró una espectacular victoria por 3-2 tras remontar . Sin embargo, el cuerpo médico del club ha optado ahora por darle descanso en el compromiso europeo de entre semana para favorecer su recuperación.

Una tarde de máxima intensidad contra el Villarreal

El joven vivió una tarde repleta de acontecimientos ante el Villarreal antes de que se confirmara el estado de su lesión. Falló un penalti crucial en la primera parte, mientras el Barcelona se veía sorprendentemente dos goles por debajo en casa.

Sin embargo, Yamal demostró una mentalidad extraordinaria y fue decisivo para devolver a su equipo al partido tras el descanso. Dio la asistencia a Fermín Lopez para que marcara el segundo gol del Barça.

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El joven extremo fue una amenaza constante en ataque durante toda la segunda parte, mientras el equipo local buscaba los tres puntos. También tuvo una participación importante en el gol decisivo, que el defensa del Villarreal Pau Navarro acabó introduciendo en su propia portería.

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Yamal prolonga su increíble temporada individual

Yamal ha tenido un comienzo de temporada espectacular con el Barcelona. El joven ya suma 13 goles y 13 asistencias en solo 17 partidos con el club en lo que va de campaña.

Ese excepcional rendimiento ofensivo le llevó a terminar tercero en la prestigiosa votación del Balón de Oro el mes pasado. También ha sido una presencia muy fiable: ha sido titular en 20 partidos entre todas las competiciones con su club y su selección esta temporada.

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El atacante ya sufrió una leve lesión de rodilla durante una concentración con su selección, que le impidió participar en la victoria de España sobre Chequia en la Liga de Naciones de la UEFA. Sin embargo, volvió a jugar tres días después en una derrota ante Inglaterra y regresó al Barcelona completamente recuperado.

Hay sustitutos preparados para el viaje a Bakú

El Barcelona debe encontrar ahora la manera de sustituir sobre el terreno de juego a su atacante más productivo en Bakú. El cuerpo técnico dispone de varias opciones destacadas para ocupar su puesto en el once inicial contra el Sabah.

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Tanto Karim Adeyemi como Gabriel Jesus son candidatos firmes a ocupar el lugar de Yamal en el once inicial. Quien sea elegido probablemente jugará junto a Raphinha y Anthony Gordon en un peligroso ataque del Barcelona.

El club espera que Yamal se recupere pronto y por completo gracias al descanso que necesita entre semana. El cuerpo médico prevé actualmente que esté plenamente disponible para la visita del domingo al Deportivo de La Coruña en LaLiga.