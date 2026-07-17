El Barcelona sorprende a todos con su reacción ante el comunicado provocador del Atlético

El director ejecutivo del Atlético de Madrid, Miguel Ángel Gil Marín, ha desatado una grave crisis con el Barcelona tras arremeter contra el presidente del club catalán, Juan Laporta, con palabras muy duras, acusándole de montar un «espectáculo mediático» en sus repetidos intentos por fichar a la estrella argentina del Atlético, Julián Álvarez, y ha afirmado que el jugador «no vestirá la camiseta del Barcelona la próxima temporada, cueste lo que cueste».

La declaración se produjo mientras la delegación del Barcelona estaba en Nueva York para la final del Mundial 2026 entre España y Argentina, un momento que muchos consideraron “provocador y deliberado” para exponer al club catalán ante la prensa internacional.

Gil Marín declaró: «He oído a Laporta decir que su oferta no está abierta; nuestra respuesta es que nuestro rechazo sí lo está: no queremos venderlo. No aceptaremos 100 millones, ni 150, ni 200».

Además, afirmó conocer bien el entorno del Barcelona y su forma de actuar ante medios y afición, a los que calificó de “obra de teatro”.

Marín admitió que pidió a Laporta que desistiera, pero sin éxito, y sentenció: «Le he solicitado abiertamente que dé marcha atrás, dejándole claro que Julián no está en venta; sin embargo, insisten porque alimenta el juego mediático y en las redes sociales».

Y remató: «Saben que Julián no jugará en el Barcelona; lo vergonzoso es que sigan con este discurso ante su afición y, peor aún, ante el jugador».

Tampoco se libró el agente del jugador, Fernando Hidalgo, a quien acusó de darle «malos consejos» desde el final de la temporada, aunque confió en que su rendimiento y comportamiento sigan siendo ejemplares.

Fuentes del Barça confirmaron a Mundo Deportivo que el club prefiere el silencio y aguardar al lunes para valorar la situación.

Álvarez, de 27 años, disputará la final del Mundial con Argentina contra España, que tiene ocho jugadores del Barça, en un duelo que podría definir su futuro.