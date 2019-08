El Barcelona solo ganó tres ligas tras sus 16 derrotas en la primera jornada

El equipo de Valverde cayó contra el Athletic en Bilbao e históricamente perder el primer partido ha sido un mal augurio para los azulgrana

Es un dato, más una anécdota que una estadística, pero ahí está. El ha perdido en 16 ocasiones su primer partido de liga y solo en tres ocasiones en las que eso sucedió el equipo se repuso convenientemente y terminó siendo campeón. Es decir, en las 13 ocasiones restantes ese primer tropiezo fue un síntoma de lo que estaba por venir, una pequeña pista antes de terminar quedándose sin su objetivo que, por definición, siempre es la primera plaza.

Es cierto que no quiere decir demasiado, un partido puede ser un problema pero en ocasiones no es más que una casualidad. El Barcelona perdió en Bilbao, es cierto, pero lo hizo sin su arma decisiva, el jugador que en los últimos años está siendo suficiente para que su equipo termine levantando el trofeo de la regularidad. No estuvo Leo Messi, un jugador cuya presencia en el campo convierte en rutinarias victorias las ocasiones más complejas. A nadie se le escapa que, si su ausencia fuese continuada, todo sería mucho más difícil para el Barcelona.

Pero no es el caso, él estará pues no tiene mas que molestias y cuando vuelva le dará otra cara al equipo. La dependencia de un solo jugador sonaría preocupante si ese jugador no fuese Messi. Con él en el campo ¿cómo no vas a depender de su desempeño? De hecho, los naufragios en la Champions de temporadas recientes están relacionados con esto, los días que el argentino no estuvo en mejor su versión y el resto de no supieron arrimar el hombro para que no se notase la noche negra de la estrella.

Es solo una derrota y por más que el pasado sea llamativo, al Atlético y el Madrid no les da todavía para descorchar el champán. Ahora, a pequeña escala, el Barcelona tendrá también que pelear un poco contra ese pasado que dice que una derrota en la primera jornada es un problema importante para los planes futuros del club.