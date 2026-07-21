El FC Barcelona sigue con impaciencia la evolución del futuro de su exextremo Abdessamad Ezzalzouli, de 24 años, tras el aumento del interés inglés por el jugador del Real Betis, ya que el club catalán podría obtener importantes beneficios económicos que alcanzarían los 19,5 millones de euros de cualquier posible operación de traspaso este verano.

El diario Mundo Deportivo señaló que el Aston Villa y el Newcastle United buscan con fuerza fichar al extremo marroquí, que se incorporó a los entrenamientos de pretemporada del Betis el pasado lunes, pese a que el club andaluz mantiene una cláusula de rescisión de 60 millones de euros para impedir su salida.

El Barcelona conserva el 20% de cualquier venta futura de Ezzalzouli, lo que significa que recibiría 12 millones de euros adicionales si el Betis mantiene el precio exigido, cifra que eleva el total de ingresos del conjunto blaugrana por el jugador a 19,5 millones de euros, frente a los 7,5 millones de euros que pagó el Betis por su incorporación.

El Barcelona poseía inicialmente el 50% de los derechos del jugador marroquí, pero el Betis adquirió posteriormente un 30% adicional dentro de la operación que facilitó el traspaso de Vitor Roque al Palmeiras, con lo que al club catalán le quedó solo el 20% de los derechos del marroquí.

El interés inglés por Ezzalzouli llega en un contexto de gran capacidad económica de ambos clubes, ya que el Aston Villa obtuvo enormes beneficios por la venta de Morgan Rogers al Chelsea por 137 millones de libras esterlinas, mientras que el Newcastle recaudó grandes sumas por los traspasos de Sandro Tonali al Tottenham (108 millones de libras) y de Anthony Gordon al Barcelona (70 millones de libras más 10 millones en variables).

Ezzalzouli firmó una temporada excepcional con el Real Betis el pasado curso, en el que marcó 15 goles y dio 10 asistencias, lo que lo convirtió en objeto de deseo de los grandes clubes, mientras que el Barcelona vigila de cerca cualquier posible entrada de liquidez para reforzar su actividad en el actual mercado de fichajes veraniego en medio de su continua crisis económica.