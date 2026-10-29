Las lesiones han convertido la línea defensiva en uno de los mayores quebraderos de cabeza del Barcelona al inicio de esta temporada, ya que Andreas Christensen, Eric García, Jules Koundé y Xavi Espart han sufrido diferentes lesiones durante las últimas semanas, lo que ha dejado al entrenador Hansi Flick con opciones muy limitadas para formar su línea trasera; algo que quedó patente en los dos partidos ante el Paris Saint-Germain y el Real Madrid.

El Barcelona perdió por primera vez esta temporada ante el PSG, en el Parque de los Príncipes, por (4-2) en la Liga de Campeones de Europa, antes de caer en el Clásico ante el Real Madrid en LaLiga, en el Camp Nou (2-1).

El diario "Sport" señaló que esta situación vuelve a poner de relieve la necesidad de fichar a un defensa, algo a lo que el club no dio prioridad durante el pasado mercado de fichajes estival, especialmente con la aparición de una oportunidad inesperada para fichar a Rodrigo, y hay un nombre concreto que el presidente del club, Joan Laporta, tiene en cuenta desde hace tiempo.

Según lo expuesto por Xavi Campos y Laia Tudel en el pódcast "Barça Reservat", el presidente del Barcelona alberga desde hace meses el deseo de fichar a Pedro Porro, el lateral derecho del Tottenham e internacional español.

Laporta quedó muy impresionado con el jugador durante la Copa del Mundo, donde lo siguió de cerca, y su interés por él no decayó en los meses posteriores. Deco también se muestra partidario de la idea de su llegada, aunque cerrar la operación no será una tarea fácil para el club catalán.

El diario añadió que el Barcelona se interesó por la situación del jugador durante las últimas fases del mercado de fichajes estival, pero el asunto no pasó de ese contacto inicial, debido a las elevadas exigencias del Tottenham, que superaron los 60 millones de euros.

Cabe señalar que el Tottenham había renovado el contrato de Porro antes de la Copa del Mundo hasta 2031, con un notable aumento de su salario que lo convirtió en uno de los jugadores mejor pagados del club. Aun así, el lateral sigue abierto a la idea de regresar a LaLiga algún día; una posibilidad que mantiene la puerta entreabierta a una eventual operación en el futuro.

El fichaje de Porro reforzaría la posición de lateral derecho, con Koundé considerado como opción alternativa, y permitiría a Eric García regresar al centro de la defensa.

No obstante, un informe de la emisora "Catalunya Ràdio" apunta a que no es probable que Porro sea el objetivo principal del club durante el mercado de fichajes invernal, debido a las consecuencias económicas relacionadas con el coste de la operación y su salario.

El programa citó declaraciones del tesorero del club, Ferran Olivé, en las que explicó que cualquier nueva operación en enero debe ir acompañada de la venta de un jugador, con el fin de garantizar la viabilidad de la operación desde el punto de vista económico.

A partir de ahí, el escenario que gana fuerza consiste en dar prioridad al fichaje de un central durante el mercado de fichajes invernal, de modo que sea una operación económicamente viable, al estilo de la operación de Cancelo la temporada pasada, aplazando el posible intento de incorporar a Pedro Porro al mercado de fichajes estival.