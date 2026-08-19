El Barcelona se retira de repente del fichaje de Lautaro Martínez

Después de que el fichaje de Julián Álvarez por el Barcelona se volviera imposible en un 99%, la directiva del conjunto blaugrana se ha visto obligada a ampliar su búsqueda de un nuevo delantero, poniendo sobre la mesa un nombre de peso: el capitán del Inter de Milán, Lautaro Martínez.

El nombre de la estrella argentina ha vuelto a vincularse con el feudo del Camp Nou, donde el Barcelona busca con todas sus fuerzas un recambio en la posición de delantero centro puro, pero el sueño chocó rápidamente con el sólido muro del Inter de Milán.

Según informaciones de prensa recogidas del fiable periodista Matteo Moretto, el Barcelona ya se interesó por la situación de Lautaro Martínez, pero el interés no se desarrolló hacia nada serio y se quedó en los límites de un simple sondeo inicial, sin entrar en negociaciones oficiales.

Este freno no resulta sorprendente en absoluto, dada la relevancia de Lautaro dentro del Nerazzurri, ya que el argentino de 28 años no es un simple delantero disponible en el mercado, sino que es el capitán del equipo, su pilar fundamental y uno de los cimientos más importantes del proyecto deportivo de Milán, y no ha aparecido ningún indicio de que el Inter esté dispuesto a desprenderse de su estrella.

El sondeo del Barcelona por Lautaro se enmarca dentro de una serie de movimientos intensos que el club está llevando a cabo para compensar el revés de Álvarez, que era el objetivo principal del director deportivo Deco y del entrenador Hansi Flick, antes de que el Atlético de Madrid cerrara la puerta definitivamente con una cláusula de rescisión de 490 millones de euros.

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En el marco de la búsqueda de alternativas, el Barcelona ha sondeado la opinión de varios delanteros, destacando el nombre de Georges Mikautadze, delantero del Villarreal, como una de las opciones preferidas de Deco, pese a las dudas sobre hasta qué punto Flick está convencido de la operación.

También se planteó el nombre de Ayoze Pérez como una alternativa menos costosa, aunque esta opción retrocedió rápidamente, ya que el propio Moretto confirmó que el delantero español no es una opción sobre la mesa actualmente para el conjunto blaugrana.

Y aunque Lautaro Martínez, con su calidad demostrada, su experiencia en los grandes torneos y su personalidad de líder, aportaría mucho al ataque del Barcelona de forma inmediata, la realidad confirma que hay una diferencia esencial entre simplemente interesarse por un jugador y buscar con insistencia su incorporación, algo que no ha ocurrido hasta ahora en el caso del capitán del Inter de Milán.