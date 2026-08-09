El Barcelona se ralentiza en el fichaje de Marmoush y el Newcastle prepara 65 millones de euros para arrebatarlo

El Newcastle United se prepara para entrar con fuerza en la carrera por el fichaje del egipcio Omar Marmoush, delantero del Manchester City, en medio de crecientes rumores sobre la posibilidad de que el jugador abandone el estadio "Etihad" durante el actual periodo de fichajes de verano.

Marmoush cuenta con el interés de varios clubes europeos, en un momento en el que su futuro con el Manchester City parece abierto a todas las posibilidades, después de haber tenido dificultades para asegurarse un puesto titular en la alineación del equipo.

El sitio "CaughtOffside" señaló que existe una oportunidad real de que Omar Marmoush abandone el Manchester City durante el actual periodo de fichajes, especialmente ante el hecho de que hasta ahora no ha logrado afianzarse en el once titular del equipo.

El internacional egipcio sigue estando entre los objetivos de varios clubes, destacando el Tottenham Hotspur y el Barcelona entre los principales interesados en hacerse con sus servicios, según el sitio "CaughtOffside".

Pese a ello, los movimientos por parte de los clubes interesados en incorporar a Marmoush parecen relativamente lentos hasta el momento, ya que el jugador no parece encabezar la lista de prioridades de ninguno de estos clubes, aunque el Barcelona valore realmente sus cualidades.

El club catalán busca fichajes de bajo coste para reforzar su línea ofensiva, especialmente ante el elevado coste del fichaje de Julián Álvarez, algo que podría convertir a Marmoush en una opción más realista para el Barcelona.

Por su parte, el Tottenham también incluye a Marmoush en sus planes, y ya se han producido algunos contactos informales por el jugador. Sin embargo, se entiende que el club londinense se centra actualmente en otras prioridades en el mercado de fichajes, encabezadas por la dupla Savinho y Cody Gakpo, lo que explica la lentitud de sus movimientos hacia el delantero del Manchester City.

El Newcastle entra en la carrera por Marmoush

El Newcastle United representa un destino interesante que merece seguimiento durante el próximo periodo, ante el deseo del club de fichar a Marmoush y su gran capacidad económica que le permite moverse con fuerza en el mercado de fichajes.

Parece que el jugador egipcio, de 27 años, representa la opción ideal que el Newcastle necesita en estos momentos, especialmente tras un verano difícil que vio la salida de varias de las principales estrellas del equipo.

Anthony Gordon se marchó al Barcelona, mientras que Sandro Tonali partió al Tottenham, además del traspaso de Bruno Guimarães al Arsenal.

Esto ha permitido al Newcastle disponer de enormes cantidades de dinero, gracias a los grandes ingresos que obtendrá de la venta de estos jugadores, algo que podría darle la capacidad de financiar el fichaje de Marmoush y satisfacer las exigencias económicas del Manchester City.

¿65 millones de euros cierran el fichaje?

Expertos y especialistas en el mercado de fichajes prevén que el Newcastle se encuentre en una posición ideal que le permita satisfacer las exigencias económicas del Manchester City, que oscilan entre los 60 y los 65 millones de euros, para hacerse con los servicios de Marmoush.

Una fuente declaró al sitio "CaughtOffside": "El Newcastle es consciente de su necesidad de cerrar fichajes de peso para reforzar la línea de ataque; los delanteros que el club fichó el verano pasado no cumplieron las expectativas, y existen serias dudas sobre el futuro de Nick Woltemade, mientras que Marmoush ocupa un lugar destacado en su lista de intereses".

Y añadió: "El fichaje no será barato, pero el Newcastle afronta presiones para cerrar una incorporación destacada de este tipo en estos momentos, sobre todo tras los grandes ingresos económicos que logró con la venta de jugadores. Y pese a que no hay un movimiento oficial hasta ahora, este asunto merece sin duda un seguimiento".

En cambio, el Manchester City no parece verse obligado a vender a Marmoush, especialmente porque el jugador podría necesitar permanecer en las filas del equipo para aportar la profundidad requerida en la plantilla durante la próxima temporada.

Aun así, la mayoría de los intermediarios conocedores de la situación del delantero internacional egipcio prevén que el club inglés estaría dispuesto a aceptar su salida si llega la oferta económica adecuada.

Por consiguiente, los próximos días podrían convertirse en una etapa decisiva en el futuro de Marmoush, con la entrada del Newcastle en la línea de competencia junto al Tottenham y el Barcelona, sobre todo porque la capacidad económica del club inglés podría otorgarle una clara ventaja en la carrera por el fichaje del delantero egipcio.