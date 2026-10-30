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FC Barcelona v Real Madrid - LaLiga EA Sports 2026/27Getty Images Sport
Abdelmawgood Samir
Traducido por

El Barcelona se mueve para fichar a un campeón del mundo: un nuevo fichaje se perfila en el horizonte

Barcelona
Tottenham
P. Porro
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El español Pedro Porro, lateral derecho del Tottenham Hotspur inglés, ha entrado en el radar del FC Barcelona, después de que varios informes revelaran el deseo del presidente del club, Joan Laporta, de ficharlo para reforzar la línea defensiva del equipo, dirigido por el técnico alemán Hansi Flick.

El podcast "Barca Reservat", presentado por los especialistas en el Barcelona Xavi Campos y Laia Tudel, señaló que el club catalán estudia la posibilidad de incorporar a Porro, de 27 años, para aprovechar sus cualidades defensivas y ofensivas, además de la conexión que mantiene con su compatriota Lamine Yamal desde que coincidieron juntos en la Copa del Mundo.

Los informes consideran que la presencia de Porro junto a Yamal podría otorgar a la banda derecha del Barcelona una fuerza adicional, dado el entendimiento que mostraron los jugadores durante su participación con la selección española.

Asimismo, la situación del Tottenham en la Premier League, donde ocupa el decimocuarto puesto, podría convertir la salida del lateral español en una opción sobre la mesa.

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Una condición económica frena la operación

Porro fichó por el Tottenham en el verano de 2023 procedente del Sporting de Lisboa portugués por 40 millones de euros, mientras que su valor de mercado actual se estima en unos 45 millones de euros, según el portal "Transfermarkt".

Sin embargo, cerrar la operación no será sencillo para el Barcelona, ya que el club necesita vender a algunos de sus jugadores durante el mercado de fichajes invernal para obtener los recursos económicos necesarios para fichar al defensa español.

Fuentes bien informadas dentro del Barcelona apuntan a que el francés Jules Koundé podría estar entre los nombres candidatos a salir, ante la necesidad del club de reorganizar sus opciones defensivas, después de que el equipo sufriera ausencias importantes por las lesiones de Eric García, Xavi Espart, Andreas Christensen y Koundé.

Los posibles movimientos del Barcelona para reforzar su defensa llegan tras su derrota ante el Real Madrid en el partido de El Clásico, que supuso la primera derrota del conjunto catalán esta temporada.

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