El Barcelona se enfrenta al Manchester City por el «agitador»

El Manchester City y el Barcelona se han enzarzado en una reñida pugna por fichar a un jugador de la Juventus en el próximo mercado de fichajes de verano.

El Barcelona busca reforzar el lateral izquierdo de cara a la próxima temporada, siguiendo la visión del técnico alemán Hansi Flick.

Andrea Campazzo, lateral izquierdo de la Juventus, cuenta con el interés de la dirección deportiva del Barcelona por su polivalencia y su capacidad para desorientar a los rivales, aunque su fichaje dependerá de las necesidades económicas del club italiano.

El Barcelona sigue activo en el mercado de fichajes en busca de refuerzos para la próxima temporada y, en Italia, hay un nombre que suena constantemente: Andrea Campiasso.

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Según el diario «La Gazzetta dello Sport», el lateral de la Juventus figura en la lista de candidatos del Barcelona, junto a otros grandes clubes europeos como el Manchester City.

Campiaso no destaca precisamente por su solidez defensiva; de hecho, en Italia se le considera algo débil en las situaciones defensivas, pero se le valora por su habilidad con el balón.

Getty Images

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En este contexto, los análisis indican que se le considera uno de los mejores laterales de Europa en cuanto a recuperación del balón y regates.

Además, su versatilidad es uno de los factores más destacados que atraen a los grandes clubes, ya que es capaz de jugar en cualquiera de las dos bandas, e incluso ocupar posiciones más adelantadas, como centrocampista o creador de juego, durante la misma jugada.

En Italia se le describe como un «creador de caos», un jugador capaz de desconcertar al rival en los sistemas de presión individual gracias a su movimiento y su visión táctica.

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El club italiano no considera su marcha una prioridad, ya que es un jugador importante bajo las órdenes de Luciano Spalletti, donde ha disputado 21 partidos y ha sido el jugador con más minutos, pero no descartan su venta en caso de que llegue una oferta tentadora.

Las cifras ya están sobre la mesa: cualquier cantidad superior a 50 millones de euros sería difícil de rechazar.

La Juventus necesita generar ingresos, y la venta de jugadores será fundamental en sus planes, lo que convierte a Cambiaso en uno de sus activos más importantes.

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