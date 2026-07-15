El Barcelona se enfrenta a la prueba de la «carta quemada» debido al compañero ideal de Kubarsi

El Barcelona podría toparse otra vez con un callejón sin salida en San Mamés. Tras los fracasos en el fichaje de Nico Williams en 2024 y 2025, en los pasillos del club catalán ha resurgido con fuerza el nombre de otro jugador del Athletic.

Según Víctor Navarro en «Cadena Cope», el central Aymeric Laporte ha sido ofrecido al Barça para reforzar la defensa.

Laporte, que cumplirá 32 años el 27 de mayo, se ve como el complemento perfecto de Pau Cubarsi, con quien formó la zaga de España en el último Mundial. Además, su condición de zurdo resolvería el problema posicional dejado por Iñigo Martínez.

Sin embargo, la operación es compleja: Llorente regresó hace solo diez meses del Al-Nassr por 10 millones de euros.

Tiene contrato hasta 2028, cobra un salario alto y es pieza clave en el proyecto que liderará el técnico alemán Edin Terzić.

Además, las tensas relaciones entre Barcelona y Athletic, tras el fracaso de las negociaciones por Nico Williams, complican aún más la operación.

Además, el interés del Barça por Laporte no es nuevo: ya se barajó su fichaje en 2018, cuando el central optó por el Manchester City, y también en 2023, antes de su paso por Arabia Saudí. En invierno de 2017-2018 el Athletic rechazó negociar y el central fichó por el Manchester City. También valoró recalar en el Barça antes de ir a Arabia Saudí en 2023, pero las cifras lo impidieron.

Ante la necesidad de un defensa zurdo con sus características y la resistencia de un rival poco dispuesto a colaborar, surge la misma pregunta: ¿repetirá el Barcelona el escenario de Nico Williams y se jugará el todo por el todo en un fichaje que parece imposible desde San Mamés?