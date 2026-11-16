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Abdelmawgood Samir
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¡El Barcelona se benefició de ello! Acusaciones estruendosas que sacuden al arbitraje español tras la noche del minuto 107

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El Deportivo de La Coruña emitió un comunicado oficial en el que criticó el arbitraje de Elizabeth Calf Valentín en su partido ante el Barcelona, expresando su enfado por la concesión de un largo tiempo añadido en la segunda parte, después de que el encuentro se prolongara hasta el minuto 107 y presenciara el gol del empate del conjunto catalán.

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El club gallego consideró que la prolongación del partido más allá del tiempo establecido es algo inaceptable, después de que el cuerpo arbitral anunciara 8 minutos de tiempo añadido, antes de que el juego continuara otros 9 minutos adicionales y el Barcelona marcara el gol del empate (1-1) en el minuto 102.

El Deportivo explicó, en su comunicado emitido tras el partido disputado ayer domingo, dentro de los encuentros de la jornada 11 de la Liga española femenina, que la gestión del tiempo influyó directamente en el desarrollo del encuentro y en su resultado final, y exigió a los organismos competentes que revisen el incidente y ofrezcan explicaciones al respecto.

La prolongación del partido hasta el minuto 107 es injustificada

El comunicado del club decía: «El Deportivo expresa su profundo malestar y su rechazo tajante al arbitraje durante el partido del domingo ante el Barcelona, concretamente por la mala gestión del tiempo añadido, que influyó directamente en el desarrollo del partido y en su resultado final».

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Y añadió: «Cuando el marcador reflejaba la ventaja del Deportivo por un gol a cero, el cuerpo arbitral anunció 8 minutos de tiempo añadido en la segunda mitad, debiendo comenzar ese periodo en el minuto 92, lo que significa que el partido debería haber terminado en el minuto 100. Sin embargo, el encuentro continuó, de forma incomprensible e injustificada, hasta el minuto 107, después de que el Barcelona marcara el gol del empate en el minuto 102, es decir, tras superar el tiempo añadido».

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El club afirmó que esta prolongación no se sustenta, desde su punto de vista, en justificaciones objetivas, al considerar que plantea interrogantes sobre la integridad de la competición, especialmente porque el incidente llegó después de dos jornadas anteriores en las que, según dijo, su equipo se vio perjudicado por decisiones arbitrales.

El Deportivo señaló que más de cuatro mil espectadores siguieron el partido desde las gradas y presenciaron lo que describió como el perjuicio sufrido por el equipo, y recalcó que su afición y sus jugadoras merecen respeto e igualdad de oportunidades.

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Reclamaciones para revisar el arbitraje

El club gallego insistió en que el fútbol femenino merece los mismos estándares de profesionalidad y garantías competitivas que se aplican en el resto de competiciones, al considerar que el desarrollo del torneo está ligado a la mejora de la calidad del arbitraje, a la unificación de los criterios y al refuerzo de la confianza de los clubes en la gestión de las competiciones.

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El Deportivo exigió a los organismos competentes que analicen lo sucedido durante el partido, que ofrezcan las explicaciones necesarias y que adopten las medidas que impidan que se repitan hechos como estos, y subrayó que su compromiso con el fútbol femenino no le impedirá oponerse a las decisiones que considere que perjudican a sus jugadoras o que atentan contra la integridad de la competición.

Escrito porAbdelmawgood Samir

Head of the Desk Department at Koora.com

Mi historia con el fútbol comenzó desde que era muy pequeño, cuando era un niño que no entendía del todo lo que veía, pero esa magia que emanaba de los campos era más fuerte que cualquier resistencia. Recuerdo con claridad cómo seguía a la selección de Egipto en el Mundial de Italia de 1990, donde mis ojos se llenaban de asombro ante los momentos dramáticos y mi corazón se sumergía en un mar de emoción sin fin. Ese fue el comienzo, la chispa que encendió la llama de la pasión que sigue ardiendo hasta hoy.

 

Con el paso de los años, el Real Madrid se adueñó por completo de mi corazón, convirtiéndose en mi mayor referente en el mundo del fútbol internacional. Fui uno de los afortunados que vivió la era de las estrellas brillantes del «Merengue», esa constelación que reunió a leyendas como Iker Casillas en la portería, Zinedine Zidane con su inteligencia mágica, Luis Figo con sus habilidades extraordinarias, Roberto Carlos con sus misiles, Ronaldo «El Fenómeno» con su velocidad sobrehumana, Raúl con su lealtad legendaria y David Beckham con su elegancia real. Cada partido era una historia, y cada gol, una obra de arte, pintada en mi memoria con colores que mezclaban alegría y dolor.

 

A pesar de mis cambios profesionales en el mundo del periodismo —desde las complejas secciones de política hasta la volátil economía—, mi pasión por el fútbol nunca se ha apagado. Latía en silencio, esperando la oportunidad adecuada para volver a salir a la superficie. Esa oportunidad llegó en 2016, cuando me incorporé a la web «Kooora», donde la pasión se convirtió en mi trabajo diario. Allí, el placer se mezcló con el esfuerzo; largas horas de análisis, redacción y cobertura, pero fue un auténtico placer. Gracias a este esfuerzo colectivo, «Kooora» creció hasta convertirse hoy en el sitio web deportivo más grande del mundo árabe, un faro para los amantes del fútbol desde el Océano Atlántico hasta el Golfo.

 

En el baúl de mis recuerdos deportivos hay momentos que nunca se borrarán. Pero si tuviera que elegir uno, sin duda sería aquel gol inmortal de Zinedine Zidane en la final de la Liga de Campeones de 2002, frente al Bayer Leverkusen. Un solo balón, un misil desde la izquierda de «Zizou», voló en una trayectoria mágica para colarse en la portería, proclamando la novena victoria del Real Madrid. Fue un momento en el que el tiempo se detuvo, una mezcla de belleza y fuerza, que nos recuerda que el fútbol no es solo un juego, sino un arte que llega al alma.

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