¡El Barcelona se benefició de ello! Acusaciones estruendosas que sacuden al arbitraje español tras la noche del minuto 107

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El Deportivo de La Coruña emitió un comunicado oficial en el que criticó el arbitraje de Elizabeth Calf Valentín en su partido ante el Barcelona, expresando su enfado por la concesión de un largo tiempo añadido en la segunda parte, después de que el encuentro se prolongara hasta el minuto 107 y presenciara el gol del empate del conjunto catalán.

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El club gallego consideró que la prolongación del partido más allá del tiempo establecido es algo inaceptable, después de que el cuerpo arbitral anunciara 8 minutos de tiempo añadido, antes de que el juego continuara otros 9 minutos adicionales y el Barcelona marcara el gol del empate (1-1) en el minuto 102.

El Deportivo explicó, en su comunicado emitido tras el partido disputado ayer domingo, dentro de los encuentros de la jornada 11 de la Liga española femenina, que la gestión del tiempo influyó directamente en el desarrollo del encuentro y en su resultado final, y exigió a los organismos competentes que revisen el incidente y ofrezcan explicaciones al respecto.

La prolongación del partido hasta el minuto 107 es injustificada

El comunicado del club decía: «El Deportivo expresa su profundo malestar y su rechazo tajante al arbitraje durante el partido del domingo ante el Barcelona, concretamente por la mala gestión del tiempo añadido, que influyó directamente en el desarrollo del partido y en su resultado final».

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Y añadió: «Cuando el marcador reflejaba la ventaja del Deportivo por un gol a cero, el cuerpo arbitral anunció 8 minutos de tiempo añadido en la segunda mitad, debiendo comenzar ese periodo en el minuto 92, lo que significa que el partido debería haber terminado en el minuto 100. Sin embargo, el encuentro continuó, de forma incomprensible e injustificada, hasta el minuto 107, después de que el Barcelona marcara el gol del empate en el minuto 102, es decir, tras superar el tiempo añadido».

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El club afirmó que esta prolongación no se sustenta, desde su punto de vista, en justificaciones objetivas, al considerar que plantea interrogantes sobre la integridad de la competición, especialmente porque el incidente llegó después de dos jornadas anteriores en las que, según dijo, su equipo se vio perjudicado por decisiones arbitrales.

El Deportivo señaló que más de cuatro mil espectadores siguieron el partido desde las gradas y presenciaron lo que describió como el perjuicio sufrido por el equipo, y recalcó que su afición y sus jugadoras merecen respeto e igualdad de oportunidades.

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Reclamaciones para revisar el arbitraje

El club gallego insistió en que el fútbol femenino merece los mismos estándares de profesionalidad y garantías competitivas que se aplican en el resto de competiciones, al considerar que el desarrollo del torneo está ligado a la mejora de la calidad del arbitraje, a la unificación de los criterios y al refuerzo de la confianza de los clubes en la gestión de las competiciones.

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El Deportivo exigió a los organismos competentes que analicen lo sucedido durante el partido, que ofrezcan las explicaciones necesarias y que adopten las medidas que impidan que se repitan hechos como estos, y subrayó que su compromiso con el fútbol femenino no le impedirá oponerse a las decisiones que considere que perjudican a sus jugadoras o que atentan contra la integridad de la competición.