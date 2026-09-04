El Barcelona anunció la aplicación de un protocolo de seguridad especial para controlar a la afición de los equipos rivales durante su enfrentamiento ante el Feyenoord, previsto para el próximo miércoles en el estadio Spotify Camp Nou, en el inicio de su andadura en la Liga de Campeones de Europa, en el marco de las medidas adoptadas para los partidos clasificados como de alto riesgo.

Las medidas, que el Barcelona ya aplicó en los enfrentamientos ante el Eintracht Fráncfort y el Newcastle la temporada pasada, contemplan un mayor control sobre las operaciones de venta de entradas y la prohibición de que la afición del equipo visitante se ubique en las gradas destinadas a los aficionados del equipo local, además del registro de cada entrada a nombre de su titular y la no autorización para transferir su titularidad.

Durante el periodo de venta, la compra de entradas quedará restringida a los socios del Barcelona, con la publicación de un mensaje aclaratorio al respecto en la página web del club.

Asimismo, solo se permitirá vestir camisetas y emblemas del Feyenoord dentro de la grada destinada a los aficionados del equipo visitante y en los asientos alternativos, mientras que la zona de acceso «L» estará reservada exclusivamente a los seguidores del equipo neerlandés.

Se solicitará a todos los asistentes que muestren un documento de identidad oficial junto con la entrada al acceder o cuando lo requieran los responsables de seguridad, mientras que no habrá entradas a la venta en las taquillas del estadio Spotify Camp Nou, y las ventas destinadas a los organizadores de viajes turísticos serán limitadas.

De forma paralela, el Barcelona reforzará la presencia de personal de seguridad en los accesos del estadio y en las gradas, con la realización de registros y verificación de nombres de los asistentes que vistan ropa o emblemas del Feyenoord, además de la adopción de medidas de expulsión contra cualquier persona que incumpla las instrucciones o provoque disturbios.

El Barcelona coordinará con el Feyenoord, la policía local de Barcelona y los Mossos d'Esquadra para impedir concentraciones de la afición del equipo neerlandés fuera de las zonas destinadas a ellos, y reducir las operaciones de reventa de entradas en el mercado negro.

Asimismo, el club realizará un análisis diario del movimiento de ventas para detectar cualquier patrón que pueda indicar operaciones fraudulentas o intentos de eludir las medidas de separación entre aficiones.

Conforme a las nuevas normas, las entradas de socios registradas para este partido no serán transferibles ni podrán cambiar de nombre, y se solicitará al comprador que acepte expresamente no vender ni transferir la entrada a seguidores del Feyenoord.

En cuanto a las nuevas entradas, se emitirán al valor nominal por una sola vez, y deberán registrarse a nombre de su titular 24 horas antes del inicio del partido, quedando el cambio de nombre imposibilitado tras el registro.

El club confirmó que cualquier operación de compra en la que, mediante su seguimiento, se demuestre la existencia de actividad fraudulenta o que la entrada haya llegado a una parte que incumple las normas, será remitida al comité de disciplina para adoptar las medidas oportunas contra los responsables de la misma.