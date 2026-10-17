«El Barcelona robó la victoria»: un medio madridista lanza un ataque feroz contra el arbitraje tras el duelo ante el Betis

El sitio español "Defensa Central", afín al Real Madrid, lanzó un ataque contra las decisiones arbitrales durante el enfrentamiento entre el Barcelona y el Real Betis, al considerar que la anulación del gol de Giovani Lo Celso por una mano involuntaria de Cucho Hernández concedió al equipo catalán una ventaja adicional en la carrera por LaLiga, después de que el conjunto andaluz se viera privado de un tanto que le habría dado el empate 2-2 antes del final de la primera parte.

El portal señaló que el árbitro Ricardo de Burgos Bengoetxea anuló el gol de Lo Celso tras acudir a la tecnología de videoarbitraje "VAR", pese a que la mano en la que se basó la decisión se produjo mucho antes de que el jugador argentino enviara el balón a la red, lo que provocó amplias protestas por parte de los futbolistas del Betis y de su cuerpo técnico.

"Defensa Central" consideró que el Barcelona recibió un apoyo adicional en el partido de la novena jornada, que describió como una cita que no fue una excepción a la polémica que acompaña a las competiciones de LaLiga, en un momento en el que el sitio criticó lo que entendió como un retroceso en el nivel del fútbol español, apuntando que la decisión de anular el gol privó al Betis de la oportunidad de regresar al partido en un momento decisivo.

La anulación del gol de Lo Celso enciende la ira en La Cartuja

El portal explicó que el partido se caracterizó por la emoción y el ritmo rápido desde su inicio, después de que Lamine Yamal abriera el marcador para el Barcelona en el minuto nueve, antes de que Valentín Gómez lograra el empate para el Betis con un cabezazo, aprovechando un saque de esquina que la defensa del equipo catalán no consiguió despejar de la forma requerida.

El Barcelona se adelantó de nuevo con un gol de Rodri Hernández en el minuto 40, pero el Betis creyó que había conseguido el empate antes del final de la primera parte, cuando Giovani Lo Celso lanzó un disparo directo que se alojó en la portería del guardameta Joan García.

Sin embargo, la alegría de los locales no duró mucho, después de que el videoarbitraje interviniera para revisar una mano de Cucho Hernández durante la construcción de la jugada, por lo que el árbitro decidió anular el gol.

"Defensa Central" apuntó que el incidente se produjo tras un fuerte roce entre Cucho Hernández y Pedri, al considerar que la mano fue involuntaria y señalando la posibilidad de que el jugador del Barcelona hubiera cometido una infracción durante el choque que la precedió.

La decisión suscitó dudas sobre el momento del incidente y su vinculación directa con el gol, especialmente porque la mano ocurrió mucho antes del disparo de Lo Celso.

Pellegrini estalla de ira

El enfado creció en las filas del Real Betis tras la anulación del gol, ya que el entrenador Manuel Pellegrini protestó con vehemencia contra la decisión del árbitro, que habría privado a su equipo del gol del empate en un momento clave del encuentro, por lo que el técnico chileno recibió una tarjeta amarilla a causa de sus reclamaciones.

Expulsión de Bernal tras un encontronazo con Lamine Yamal

"Defensa Central" aseguró que la emoción continuó durante la segunda parte, después de que el Real Betis marcara un nuevo gol por medio de Abdessamad Ezzalzouli en el minuto 52, recortando distancias tras el tercer tanto del Barcelona.

Pero la jugada que precedió al gol del Betis vio caer al suelo a Fermín López, afectado por un roce, antes de que las miradas se dirigieran a un encontronazo entre Lamine Yamal y Facundo Bernal.

El incidente comenzó con un empujón del extremo del Barcelona al jugador uruguayo, que respondió agarrando la cabeza de Yamal, por lo que las cosas se precipitaron rápidamente y el árbitro intervino mostrando la tarjeta roja a Bernal.

Y aunque Yamal no fue expulsado, Bernal abandonó el campo con la tarjeta roja después del enfrentamiento, en un episodio que añadió un nuevo capítulo a la polémica que acompañó al partido, ya fuera por la anulación del gol de Lo Celso o por las decisiones que tomó el árbitro durante el encuentro.