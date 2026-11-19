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El Barcelona ha reactivado su interés por Luka Vuskovic, defensa del Brighton & Hove Albion, con nuevos contactos por el croata de 19 años. El fichaje récord del club, de hasta 50 millones de libras, también ha despertado un gran interés en el Real Madrid y el Liverpool tras un comienzo sobresaliente en la costa sur de Inglaterra.

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El Barcelona intensifica la búsqueda de un defensa

Según TEAMtalk, el Barcelona figura entre los clubes más interesados en Vuskovic, que se ha consolidado rápidamente como uno de los mejores centrales jóvenes de Europa. El internacional croata llegó al Brighton procedente del Tottenham Hotspur en julio de 2026 por 46 millones de libras iniciales, una cifra que puede alcanzar los 50 millones con variables, y firmó un contrato de cinco años hasta 2031. El Brighton también tiene una opción para ampliar su contrato otros 12 meses.

El fichaje récord, pieza clave en una gran campaña

Tras llamar la atención durante una destacada cesión al Hamburgo en la Bundesliga la pasada temporada, Vuskovic no ha tardado en adaptarse a las exigencias físicas de la máxima categoría inglesa. El joven ha sido titular en los 10 primeros partidos del Brighton en la Premier League 2026-27 y se ha convertido rápidamente en una pieza indispensable en el centro de la defensa.

Su dominio del juego aéreo, su serenidad con el balón y su imponente presencia física han contribuido a la solidez defensiva del equipo en un comienzo de temporada fenomenal a las órdenes de Fabian Hurzeler. Sus actuaciones han ayudado a llevar al club de la costa sur de Inglaterra al segundo puesto de la Premier League con 22 puntos, a solo cinco del Arsenal, vigente campeón y actual líder de la competición.

Los grandes de Europa siguen al joven defensa

Sus constantes buenas actuaciones en Inglaterra han atraído la atención de algunos de los clubes más importantes del mundo, más allá de Cataluña. Según la información, el Liverpool sigue de cerca al joven croata como posible sucesor a largo plazo de Virgil van Dijk en el centro de la defensa, mientras que el Real Madrid también observa su rápida progresión como parte de su planificación futura para esa posición.

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Otros grandes clubes europeos, entre ellos el Bayern de Múnich , han mostrado distintos grados de interés en el defensa de 19 años. Sin embargo, la publicación señala que Vuskovic se encuentra actualmente asentado y feliz en el Amex Stadium, donde juega habitualmente con el primer equipo y cuenta con la plena confianza de su entrenador.

El Brighton descarta una salida en enero

Es poco probable que el Brighton autorice una salida a mitad de temporada, en enero, mientras lucha por clasificarse para la Champions League. Sin cláusula de rescisión de cara al próximo verano y con un contrato de larga duración en vigor, el Brighton se encuentra en una posición negociadora muy sólida. Las fuentes consideran que el verano de 2027 es el momento más probable para un traspaso. Entonces Vuskovic tendrá 20 años y el Brighton podría exigir una cantidad muy superior a la que pagó al Tottenham.