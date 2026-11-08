JJ Gabriel ha comenzado la cuenta atrás para anunciar oficialmente su fichaje por el Real Madrid. Se trata de un golpe claro en el mercado de fichajes, aunque a un precio astronómico, ya que fuentes cercanas a la operación estiman que el contrato con el centrocampista, de 16 años, requerirá un desembolso cercano a los 15 millones de euros, según el diario catalán "Sport".

El Real Madrid quería incorporar a Gabriel a cualquier precio, y el acuerdo entre ambas partes se da por hecho en el Barcelona desde hace tiempo. Y no es casualidad que Deco y el agente del jugador inglés, Ali Barat, mantengan una estrecha relación, ya que el director deportivo del Barcelona estaba al corriente —en todo momento— de la subasta que se celebró por la operación.

Lee también

De la crisis de Marruecos a la acusación contra Messi y la FIFA: la Federación Egipcia pone fin a las guerras de Hossam Hassan

Una estrella de la Bundesliga sueña con el Barcelona: Deco se reúne con su agente

Según el diario, Gabriel se perfila para el Barcelona como una estrella de futuro, pero Europa está repleta de un gran número de jóvenes jugadores que pueden explotar en un futuro cercano con un nivel equivalente o incluso superior. Y añadió: "En el Barcelona aseguran que no van a cometer locuras por los jóvenes jugadores, y señalan la existencia de varios talentos emergentes, como el joven alemán Nico Ilicevic".

Y en las últimas horas, la prensa croata ha insistido en que el interés del Barcelona por Nico Ilicevic "va más allá de la mera observación de uno de esos talentos emergentes excepcionales". Esto se produjo después de que Adolf Hütter, entrenador del Eintracht de Fráncfort, le diera la oportunidad de debutar en la Bundesliga durante los últimos minutos del enfrentamiento ante el Hamburgo, justo después de cumplir 16 años la semana pasada.

Su participación fue solo de unos 10 minutos aproximadamente, pero Hütter vio lo suficiente para quedar impresionado con el nivel de Nico al final del partido. Y dijo: "En solo seis o siete minutos, mostró mucho más de lo que se esperaba. Fue excepcional, pero esto no me sorprende, porque también lo demostró en los entrenamientos".

¿Quién es Nico Ilicevic?

Nico es un centrocampista ofensivo clásico, que puede jugar en varias zonas del centro del campo, con facilidad para llegar hasta los límites del área, y posee una zurda asombrosa, según "Sport".

Y a pesar de su corta edad, y de que su estatura no alcanza el 1,80 metros, se caracteriza por su competitividad y su madurez. Es internacional con las categorías inferiores de Alemania, y no es casualidad que sea sobrino de Ivo Ilicevic, el destacado internacional croata.

Y la Federación Croata ya ha establecido contactos con Nico y su entorno, para preparar una posible incorporación a la selección absoluta.

Informes alemanes aseguran que ojeadores del Barcelona, el Manchester City y el Chelsea, y por supuesto del Bayern de Múnich, siguen de cerca todas las evoluciones de Nico. El diario "Bild" fue más allá y aseguró el seguimiento del Real Madrid sobre él. En cuanto a Italia, "Sky" informó de que el Inter y el Milan también han enviado emisarios para seguir de cerca la evolución de "la gran joya alemana".

Discrepancias contractuales

Nico Ilicevic tiene solo 16 años, y ha firmado un contrato con el Eintracht que se extiende hasta que cumpla los 18 años. Y como es evidente, los rumores del mercado de fichajes ya han elevado el valor de un jugador que necesita ajustar su salario con rapidez. En este contexto, las primeras discrepancias entre el jugador y el club no tardaron en aparecer.

Se dice que el Eintracht sondeó al entorno del jugador para asegurar su continuidad, y evitar su posible salida sin obtener un rédito económico importante. Y la respuesta del jugador y su familia fue positiva, pero con la condición de incluir una cláusula adicional que facilite la salida "a un precio razonable", si llega una oferta de alguno de los grandes clubes europeos.

Y el diario concluyó: "Nico cuenta con la admiración del Barcelona, y de muchos otros grandes clubes europeos. El club catalán lo ha visto en directo, y sigue con regularidad su evolución personal y futbolística. Es otro talento que se añade a la lista de futuro".