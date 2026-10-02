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El Barcelona respira aliviado: los resultados de las pruebas de Raphinha tranquilizan a Flick

Barcelona vs Getafe
Barcelona
Getafe
Primera División
Raphinha
H. Flick
Brazil
España
Brasil

La preocupación se disipa en el Barcelona: Raphinha evita la lesión grave

Raphinha, estrella del Barcelona, se sometió este viernes por la mañana a pruebas médicas para determinar el alcance y la naturaleza de las molestias que sufre en el muslo de su pierna derecha.

Raphinha sufrió un edema muscular en el muslo de su pierna derecha con la selección de Brasil, después de disputar completo el primer partido amistoso y, posteriormente, jugar la primera parte del segundo amistoso de la Canarinha durante el actual parón internacional.

El diario Sport informó de que las pruebas a las que se sometió Raphinha descartaron la existencia de una lesión muscular más grave, lo que lleva la tranquilidad al corazón del entrenador Hansi Flick.

Por su parte, el diario Mundo Deportivo confirmó que el Barcelona respiró aliviado tras las pruebas de Raphinha, y que el jugador estará presente ante el Getafe en LaLiga el próximo sábado.

Raphinha se sometió a pruebas médicas en la Ciudad Deportiva Joan Gamper, y los resultados fueron tranquilizadores.

En el Barcelona había confianza en que la lesión no evolucionaría a algo peor, basándose en la información que llegó al club del propio jugador, pero el conjunto catalán esperaba a que se sometiera a pruebas médicas para confirmar su estado.

A pesar de ello, el cuerpo técnico del Barça tratará con mucha cautela la situación de Raphinha durante la próxima semana, cuando el Barcelona reanude sus entrenamientos el próximo lunes.


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