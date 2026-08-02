El Barcelona mantiene su postura de rechazo a entrar en una subasta económica para retener al delantero español Ferran Torres, ante el interés de varios clubes por hacerse con sus servicios, encabezados por el Paris Saint-Germain.

En este sentido, el diario catalán "Sport" señaló que el Barcelona ofrecerá a su jugador una propuesta de renovación de contrato, acorde con la política salarial vigente en el club, que entraría en vigor a partir de septiembre, sin ninguna intención de mejorar la oferta en caso de que Torres reciba propuestas económicas mayores.

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Por el contrario, si Torres decide marcharse, el club estará dispuesto a negociar su venta "por un valor justo", reafirmando su deseo de retenerlo, pero sin exagerar en ello.

El Barcelona considera a Ferran un jugador adecuado para el proyecto del equipo, gracias a sus cualidades ofensivas, además de su peso dentro del vestuario, después de haber ofrecido buenos niveles la temporada pasada y de haber contribuido a un buen número de goles, aunque al mismo tiempo no cree que exista ningún jugador imprescindible.

El club deja ahora la decisión en manos del jugador, que resolverá si desea continuar su trayectoria con el Barça, que apostó por él y pagó 55 millones de euros por su fichaje en unas circunstancias económicas difíciles, especialmente tras el aumento de su valor de mercado a raíz de su brillante actuación en el último Mundial y de su título con la selección de España.

La postura definitiva

El informe apuntó que el Barcelona no ha recibido, hasta el momento, ningún contacto oficial del Paris Saint-Germain, y que su información sobre el interés del club francés llegó a través de los medios de comunicación.

El club espera que Ferran defina su postura definitiva, ya sea continuar o pedir la salida, durante la próxima semana, coincidiendo con la entrada del mercado de fichajes en su fase decisiva.

En caso de que el jugador decida marcharse, el Barcelona trabajará para obtener el mayor rédito económico posible de la operación, con el convencimiento dentro del club de que los delanteros tienen un alto valor de mercado, siendo el mínimo para cerrar la operación recuperar la cantidad de 55 millones de euros (el precio del fichaje de Torres).

El "Sport" concluyó señalando que la salida de Ferran dejaría al Barcelona sin un delantero puro y específico, a excepción del joven egipcio Hamza Abdelkarim, lo que llevará al técnico Hansi Flick a intensificar sus peticiones para fichar a un nuevo ariete, pese a la dificultad de encontrar este tipo de jugadores en el actual mercado de fichajes.