¡El Barcelona rechaza la primera oferta! El pulso del PSG por el héroe español del Mundial entra en su fase decisiva

Según supo la agencia de noticias AFP este lunes por el club de Torres, el FC Barcelona, el campeón de España ha rechazado una oferta de 40 millones de euros del ganador de la Liga de Campeones, el Paris Saint-Germain, por el delantero.

«Las negociaciones entre el Barça y el PSG continúan», se indicó, no obstante, según una fuente del club catalán. El propio Torres, de acuerdo con varios medios españoles, ya ha dado su visto bueno a un traspaso a París. «Tengo contrato con el Barcelona, pero en el fútbol nunca se sabe», dijo el jugador de 26 años durante la pretemporada en Estados Unidos.

Torres dio a España su segundo título en la final del Mundial contra Argentina a mediados de julio con un gol en la prórroga. Juega en el Barcelona desde 2021, tras un traspaso de 55 millones de euros, y marcó 40 goles en 94 partidos oficiales en las dos últimas temporadas. A las órdenes del entrenador Hansi Flick, Torres fue utilizado regularmente como sustituto de Robert Lewandowski.

Tras el fichaje del delantero polaco por el Chicago Fire y la salida del inglés Marcus Rashford, que regresó al Manchester United después de una cesión, el Barcelona está reconfigurando su ataque. El traspaso del delantero estrella de Argentina Julián Alvarez (Atlético de Madrid) no se ha concretado hasta ahora, pero ya han sido incorporados Karim Adeyemi (Borussia Dortmund) y Anthony Gordon (Newcastle United).