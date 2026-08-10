El Barcelona rechaza la primera oferta del PSG por Torres

Según supo la agencia de noticias AFP este lunes por el club de Torres, el FC Barcelona, el campeón de España ha rechazado una oferta de 40 millones de euros del campeón de la Champions League, el Paris Saint-Germain, por el delantero.

“Las negociaciones entre el Barça y el PSG siguen en marcha”, señalaron, sin embargo, según una fuente del club catalán. El propio Torres, según varios medios españoles, ya ha dado su visto bueno a un traspaso a París. “Tengo contrato con el Barcelona, pero en el fútbol nunca se sabe”, dijo el jugador de 26 años durante la pretemporada en Estados Unidos.

¿Qué jugadores ha fichado ya el FC Barcelona?

Torres dio a España su segundo título en la final del Mundial contra Argentina a mediados de julio con un gol en la prórroga. Juega en el Barcelona desde 2021, tras un traspaso de 55 millones de euros, y marcó 40 goles en 94 partidos oficiales en las dos últimas temporadas. A las órdenes del técnico Hansi Flick, Torres fue utilizado regularmente como sustituto de Robert Lewandowski.

Tras la marcha del delantero polaco al Chicago Fire y la salida del inglés Marcus Rashford, que regresó al Manchester United después de una cesión, el Barcelona se está rearmando en ataque. El fichaje del delantero estrella argentino Julián Álvarez (Atlético de Madrid) no se ha concretado hasta ahora, pero ya se han incorporado Karim Adeyemi (Borussia Dortmund) y Anthony Gordon (Newcastle United).