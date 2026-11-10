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El Barcelona ha vuelto a preguntar por la disponibilidad del central del Bayern de Múnich Jonathan Tah de cara al próximo mercado de fichajes de enero. El vigente campeón de LaLiga busca activamente en el mercado un defensa experimentado que juegue junto al joven prodigio Pau Cubarsi en el centro de la zaga.

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El Barcelona vuelve a preguntar por el internacional alemán

Según el periodista de Sky Germany Florian Plettenberg, el director deportivo del Barcelona, Deco, y el entrenador, Hansi Flick, se han interesado por la situación actual en Baviera del internacional alemán de 30 años. Ambos responsables siguen teniendo en alta estima al imponente defensa central mientras buscan reforzar sus opciones defensivas para la segunda mitad de la temporada. Por ello, el club azulgrana se puso en contacto para averiguar si sería posible cerrar una operación en invierno.

El interés previo a su fichaje por el Bayern

Tah es un nombre conocido para los responsables del Camp Nou, que ya estudiaron su fichaje en 2025, cuando su contrato con el Bayer Leverkusen estaba a punto de expirar. Aunque el club catalán se planteó seriamente incorporarlo entonces, finalmente decidió no seguir adelante con la operación y dejó que fichara por su rival alemán, el Bayern.

Desde su llegada al Allianz Arena, el experimentado central se ha consolidado como titular indiscutible en el campeón de la Bundesliga. En 67 partidos disputados en todas las competiciones con el conjunto alemán, ha aportado tres goles y tres asistencias, además de afianzar su puesto en el once inicial.

Descartada por completo una salida en invierno

Pese al renovado interés del Barcelona, el periodista alemán señala que, en las circunstancias actuales, no se considera viable un traspaso a mitad de temporada. Tah está plenamente asentado en Múnich y tiene contrato hasta el verano de 2029, mientras que el Bayern no tiene intención alguna de autorizar su salida en enero.

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Por tanto, no se espera que el campeón de España vaya más allá de esa consulta inicial. Además, informaciones anteriores indican que Flick y su equipo de fichajes preferirían incorporar a un defensa central zurdo natural para equilibrar la zaga.

Las alternativas encabezan la lista de candidatos para enero

Con la incorporación de Tah prácticamente descartada para el mercado de invierno, el defensa del Manchester United Lisandro Martinez, cuyo contrato en Old Trafford vence en 2027, destaca ahora como la opción más realista para el Barcelona. El club catalán también ha sido vinculado de forma preliminar con posibles fichajes del central del Real Betis Natan y del defensa del Arsenal Piero Hincapie. Deco y Flick deberán decidir a qué candidato alternativo intentar fichar cuando se abra el mercado en enero.