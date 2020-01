El Barcelona reactiva la operación Rodrigo, cuya salida puede depender de Alcácer

El club catalán estudia plantear al Valencia una cesión con opción de compra que permita a los ché incorporar como cedido al delantero del Dortmund.

MERCADO

El no quiere repetir la mala experiencia de hace un año, cuando incorporó a un Kevin-Prince Boateng durante el mercado de invierno que no aportó absolutamente nada, y cada vez está más convencido de acudir al mercado únicamente si se presenta la oportunidad de incorporar a un delantero centro de calidad contrastada y que no necesite adaptación a la Liga. En este contexto, pocos gustan tanto a la dirección deportiva barcelonista como Rodrigo Moreno, un jugador cuya cláusula es de 120 millones de euros y que el no dejará salir por menos de 60, una cantidad prohibitiva para los catalanes a pesar de que la llegada del delantero no esté todavía descartada.

Se da la circunstancia, además, de que el Barcelona tiene necesidad de vender para cuadrar balances y realizar una inversión de semejante calibre obligaría a tratar incluso más salidas de las previstas así que la única opción para convencer a Peter Lim, propietario del Valencia, a que se desprenda de uno de sus buques insignia es a través de un intercambio de jugadores o facilitando el regreso de Paco Alcácer, cuya situación en el es más que discutible con la llegada de Erling Haaland, que además ha entrado en el equipo como un trueno.

Es decir, si el Barcelona logra facilitar que el Valencia se asegure el regreso del que fuera su jugador a través de una cesión con opción de compra en unos términos inferiores a los que pactaría con Lim por la cesión -también con opción de compra- de Rodrigo, por quien el club azulgrana ya se interesó en verano, podría haber fumata blanca. Las posibilidades se agotan y solo quedan diez días para que cierre el mercado así que, a la espera de la respuesta de Lim, en estos momentos es la operación en la que trabaja el club barcelonista.