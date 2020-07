El Barcelona promete la renovación a Lenglet tras la crisis del coronavirus

El club, encantado con el francés, espera renovarle apenas reduzca el impacto financiero de la crisis; Lenglet tiene ofertas pero quiere seguir.

El quiere renovar a Clément Lenglet tras el magnífico rendimiento ofrecido en sus dos primeras temporadas en azulgrana pero, igual que sucede con Marc-André Ter Stegen, las conversaciones para alargar su contrato más allá de junio de 2023 están estancadas a la espera de que el club catalán tenga una radiografía clara del impacto financiero de la crisis del COVID-19 en sus propias arcas.

Según ha podido saber Goal el club no tiene ninguna duda en renovar al central, que ha logrado consolidarse como titular junto a Gerard Piqué tras la emergencia que han generado las molestias de Samuel Umtiti y que han evitado males mayores en una posición habitualmente muy sensible. La situación financiera del club, no obstante, no permite todavía ampliar los emolumentos ni los años de contrato del ex del .

El club analiza su situación financiera

El club azulgrana cuenta con Lenglet para el largo plazo y no quiere dar pasos en falso a la hora de ofrecerle un contrato a la altura del titular en el que se ha convertido pues actualmente su ficha ha quedado desfasada en relación a su ascendencia y percibe una cuarta parte de lo que obtiene el hoy suplente Umtiti.

Es por este motivo que el Barcelona tiene que esperar antes de volver a sentarse con Lenglet pues primero tiene que analizar su situación económica y confeccionar el presupuesto de la próxima temporada sabiendo que la presente ha cerrado con notables pérdidas que han provocado ya dos rebajas salariales en la plantilla del primer equipo.

Lenglet tiene ofertas pero quiere seguir en el Barcelona

De todas formas Lenglet no tiene prisa. El central cuenta con numerosas ofertas de algunos de los clubes más importantes del panorama internacional y quiere seguir en el Barcelona según las fuentes consultadas por lo que el club catalán cuenta con el beneplácito del jugador para establecer las bases del nuevo contrato del francés. Las partes se han dado de plazo este verano antes de volver a sentarse y resolver la situación del defensa antes de que empiece la próxima temporada.

Ter Stegen también está a la espera

En una situación parecida se encuentra Marc-André Ter Stegen. El alemán ya es uno de los pilares del equipo y también está pendiente de firmar la renovación. En su caso el contrato vence en junio de 2022 pero también esperará al Barcelona pues, como Lenglet, entiende que la situación es excepcional pero su intención también sería la de continuar en el Barcelona a pesar de las numerosas ofertas que maneja. En todo caso, tanto el central como el portero deberían ver resuelta su situación antes de que empiece en septiembre.