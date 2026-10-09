El Barcelona priva a Egipto de Hamza Abdelkarim en la Copa Africana de Naciones juvenil

El futuro del prometedor jugador Hamza Abdelkarim, delantero del Barcelona, a nivel internacional ha comenzado a generar cierta incertidumbre en Egipto.

Ahmed Raouf, seleccionador de Egipto sub-20, reconoció que ve muy difícil la participación de Hamza en la próxima edición de la Copa Africana de Naciones sub-20, prevista en Ghana en febrero de 2027.

No obstante, el técnico egipcio sigue confiando en la posibilidad de contar con el jugador del Barcelona durante el Mundial juvenil.

El diario Sport informó de que el Barcelona no permitirá que Hamza Abdelkarim se incorpore a la selección sub-20 de Egipto en febrero, y que el propio jugador tampoco desea interrumpir su progresión con el primer equipo.

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En unas declaraciones al programa Hona Al Qahira, del canal ON Sport, recogidas por el sitio FilGoal, Ahmed Raouf habló con relativa claridad sobre las opciones de contar con Hamza Abdelkarim.

El seleccionador de Egipto sub-20 dijo: "Es poco probable que Hamza Abdelkarim participe en la Copa Africana de Naciones 2027, pero aspiramos a contar con él en el Mundial juvenil".

La Copa Africana de Naciones sub-20 está prevista para febrero, coincidiendo con las competiciones de clubes, lo que podría complicar la participación del jugador en el torneo.

Hasta el momento, Raouf no ha aclarado los motivos concretos que le llevan a considerar poco probable la participación de Hamza, ni tampoco ha habido ninguna confirmación oficial por parte del Barcelona al respecto.

En cualquier caso, el seleccionador de Egipto sub-20 sigue confiando en recuperar los servicios del delantero durante el Mundial sub-20.