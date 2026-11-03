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Traducido por

El Barcelona, presente en el logro de Ruiz; y el Villarreal firma una cifra catastrófica

Villarreal vs Paris Saint-Germain
Villarreal
Paris Saint-Germain
Liga de Campeones
Fabián Ruiz
Barcelona
España
Francia

Una noche excepcional para la estrella del París

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La estrella española Fabián Ruiz firmó un registro excepcional tras su brillante actuación la noche de este martes ante el Villarreal, donde lideró a su equipo, el Paris Saint-Germain, en la goleada al "Submarino Amarillo" por seis goles a cero, en la cuarta jornada de la fase de liga de la Liga de Campeones de Europa.

Fabián Ruiz marcó dos goles ante el Villarreal; el primero para él y el cuarto para el Paris llegó en el minuto 17, antes de volver al comienzo de la segunda parte para dejar su sello en el quinto gol del equipo del entrenador Luis Enrique, en el minuto 55.

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De este modo, Ruiz se convirtió en el segundo jugador español que marca un doblete en la portería de otro equipo español en la historia de la Liga de Campeones de Europa.

Según las estadísticas de "Mister Chip", esta hazaña solo se había logrado una vez, cuando Miguel Ángel Angulo, jugador del Valencia, marcó dos goles en la portería del Barcelona durante la victoria por 4-1 en la vuelta de las semifinales del torneo el 2 de mayo de 2000.

En contraste, el Villarreal entró en un registro negativo al convertirse en el primer equipo español que pierde por seis goles de diferencia en su propio campo en un partido de la Liga de Campeones de Europa, algo que antes solo le había ocurrido al Deportivo de La Coruña, que cayó por cinco goles de diferencia ante el Mónaco (5-0) el 8 de diciembre de 2004.

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