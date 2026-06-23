El FC Barcelona sigue confiando en fichar al argentino Julián Álvarez, estrella del Atlético de Madrid, en el mercado de verano, especialmente tras sus declaraciones de ayer.

Tras vencer 2-0 a Austria en la segunda jornada del Mundial, el jugador afirmó: «Lo mejor para mí es marcharme, porque quiero cumplir mi sueño».

Varios informes indican que el jugador prefiere fichar por el Barcelona pese al interés del Real Madrid, el París Saint-Germain y el Arsenal.

Según Foot Mercato, que cita a Marca, el Barça ya ofreció 100 millones y prepara una nueva propuesta, de hasta 120 millones, para ficharlo.

Sin embargo, el Barça no piensa llegar a los 150 millones que ofreció el Real Madrid y que el Atlético ya rechazó.

Según Sport, el Barça prepara una nueva oferta de 130 millones, pero probablemente no bastará para convencer al Atlético.

Además, el Atlético de Madrid cuenta con una cláusula de rescisión de 500 millones de euros en el contrato del jugador, lo que le otorga una posición de fuerza en la negociación.