El Barcelona pone a Casado en el mercado y fija su precio

Marc Casado, centrocampista del Barcelona, sigue valorando con calma sus opciones de futuro, mientras que la prensa italiana ha revelado que su agente lo ha ofrecido al AC Milan, que busca reforzar su mediocampo durante el mercado de fichajes de verano, y el Barcelona ha fijado su valor en unos 25 millones de euros.

Según «La Gazzetta dello Sport», su agente, Jorge Mendes, lo ofreció al club durante las conversaciones por Gonzalo Ramos.

No obstante, la prioridad del Milan sigue siendo el noruego Morten Høiland, del Sporting de Lisboa, aunque su alto coste podría abrir la puerta a otras opciones, entre ellas Casado.

Por ahora, Casado no tiene prisa: Barcelona aún tiene dos semanas antes de la pretemporada, así que decidirá entonces, dada la variedad de opciones.

También le siguen clubes europeos, saudíes y el Beşiktaş turco, que ya contactó con Mendes para conocer las condiciones de un posible traspaso.