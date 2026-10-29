El Barcelona podría aceptar: el PSG prepara 80 millones para fichar a Fermín López

Parece que el Barcelona podría encontrarse ante una decisión difícil respecto a uno de sus talentos jóvenes más destacados, en medio de un creciente interés de los grandes clubes europeos por fichar al jugador y de las persistentes presiones económicas que empujan al club catalán a estudiar las ofertas tentadoras.

Según el portal inglés "CaughtOffside", el Paris Saint-Germain se prepara para presentar una "oferta seria" por valor de 80 millones de euros para fichar a Fermín López, centrocampista del Barcelona, mientras que el Chelsea, por su parte, estudia presentar una oferta económica cuantiosa para hacerse con sus servicios.

Y pese a que el Barcelona no es partidario de desprenderse del internacional español, su situación económica podría empujarlo a reconsiderar su postura en caso de recibir una oferta adecuada, sobre todo porque la venta de uno de sus jugadores destacados podría proporcionarle recursos económicos que le ayuden a hacer frente a sus continuas crisis.

El Chelsea ya intentó fichar a Fermín

El interés del Chelsea por fichar a Fermín López no es nuevo, ya que el club inglés ya presentó una importante oferta económica para ficharlo en el verano de 2025, antes de que el jugador rechazara la idea de marcharse del Barcelona.

Según el informe, el Chelsea dejó claro en aquel momento su disposición a volver a por el jugador si sus circunstancias cambiaban, lo que podría brindarle al club londinense una nueva oportunidad de entrar en la pugna por el fichaje.

Pero el Paris Saint-Germain parece más claro en sus movimientos actuales, con la disposición de presentar una oferta que alcanza los 80 millones de euros, según la información que el portal recogió de una fuente conocedora del mercado de los agentes de jugadores.

Fuerte competencia dentro del Barcelona

La situación de Fermín dentro del conjunto catalán podría representar un factor influyente a la hora de determinar su futuro, ya que afronta una fuerte competencia por participar con regularidad en el once del entrenador Hansi Flick.

Y mientras el Barcelona se aferra a sus servicios, la postura del propio jugador ante una salida sigue sin estar clara, sobre todo porque ya rechazó la oferta del Chelsea y tenía interés en continuar en el club que fue testigo de su esplendor.

El informe también señaló que el Arsenal y el Manchester United se interesaron por la situación del jugador durante los últimos meses, pero el Chelsea y el Paris Saint-Germain parecen los más serios en este momento.