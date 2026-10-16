El Barcelona persigue la hazaña del Real Madrid ante el Betis y Yamal escribe la historia en LaLiga

El Real Betis recibe mañana sábado al Barcelona, en la novena jornada de LaLiga, en un duelo en el que el conjunto catalán buscará mantener su arranque perfecto en la competición, mientras los locales esperan poner fin a una larga racha negativa ante el equipo blaugrana, que a su vez cuenta con un registro goleador excepcional en el estadio de su rival.

Según la red especializada en estadísticas "Opta", el Real Betis no ha logrado ninguna victoria en sus últimos 15 partidos como local ante el Barcelona en LaLiga, tras empatar 4 veces y perder 11 enfrentamientos, siendo su racha más larga sin ganar en su estadio frente a un mismo rival en toda su historia en primera división.

En contraposición, el Barcelona ha marcado goles en cada uno de sus últimos 20 partidos como visitante ante el Real Betis en LaLiga, con un total de 52 goles, la racha goleadora más larga del conjunto catalán lejos de su estadio frente a un mismo rival en la historia de sus participaciones en la competición.

El Real Betis ha sumado 19 puntos en sus primeros 8 partidos de LaLiga durante la temporada 2026-2027, tras conseguir 6 victorias, un empate y encajar una derrota, igualando su mejor registro en esta fase de la temporada en la competición (contabilizando 3 puntos por victoria), un logro que ya consiguió en la temporada 1934-1935, cuando se coronó campeón.

El Barcelona ha ganado sus primeros 8 partidos de LaLiga en la presente temporada por segunda vez en su historia, después de haber conseguido la misma hazaña en la temporada 2013-2014 bajo la dirección del entrenador Gerardo Martino.

Solo un equipo ha sido capaz de ganar sus nueve primeros partidos en la historia de la competición: el Real Madrid en la temporada 1968-1969.

El Barcelona, que ha alcanzado las 20 o más ocasiones de disparo en 6 partidos distintos de LaLiga esta temporada, y el Real Betis, que lo ha hecho en 4 encuentros, figuran entre los 3 equipos que más veces han llegado a esa cifra de remates en partidos diferentes de la competición, junto al Real Madrid, que lo ha conseguido en 5 partidos.

El Barcelona, junto al Real Madrid, se ha convertido en uno de los dos únicos equipos de las cinco grandes ligas europeas cuyos disparos han golpeado el palo o el travesaño dos o más veces en 3 partidos distintos de primera división esta temporada, concretamente ante el Athletic de Bilbao, el Valencia y el Sevilla.

Isco Alarcón ha marcado 3 goles en los 4 partidos que ha disputado en LaLiga con la camiseta del Real Betis ante el Barcelona, y no ha anotado más goles con el conjunto andaluz frente a ningún otro rival en la competición, ya que también ha logrado 3 tantos ante el Getafe y el Osasuna.

Lamine Yamal, estrella del Barcelona, ha participado en 12 goles durante los primeros 8 partidos del equipo en LaLiga en la temporada 2026-2027, tras anotar 7 goles y dar 5 asistencias, convirtiéndose en el jugador español con mayor participación en goles tras los primeros 8 partidos de su equipo en una misma temporada de la competición durante el siglo XXI.



