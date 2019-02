El Barcelona no descarta a Rabiot, pero ya cambiaron las reglas de la negociación

El club no insistirá más por el francés, quien debe dar un paso adelante si quiere jugar a partir de la próxima temporada en el fútbol español.

Está claro que Adrien Rabiot, sobre todo después del fichaje de Frenkie de Jong, no es una prioridad para el Barcelona. De hecho, el club catalán, si bien no descarta contar la próxima temporada con el francés, ha decidido cambiar el eje de esta negociación: no insistirá por el jugador, quien debe realizar un paso adelante para vestir la camiseta azulgrana.

El Barcelona ya tendría un acuerdo para fichar a Rabiot en junio

Existe una señal para creer que todo puede cambiar en cualquier momento: el hombre de PSG contrató un agente para resolver rápido este conflicto que, entre los principales males, lo tiene sin jugar partidos oficiales en la institución francesa.

El Barcelona sabe que Rabiot quiere actuar en el equipo de Ernesto Valverde y, en caso de que prosperen las negociaciones, llegará con la carta de libertad, sin costarle un euro al conjunto catalán que no insiste, pero tampoco descarta semejante oferta…