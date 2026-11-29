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El FC Barcelona aprovechó el domingo la sorprendente derrota del Real Madrid del día anterior. Tras un entretenido partido en Riazor, el marcador reflejó un 1-5. Lamine Yamal abrió el marcador con un gol propiciado por una genialidad de Dani Olmo, que también marcó poco después. Raphinha firmó un triplete para el Barça, que tiene ahora cinco puntos más que el Atlético y seis más que el Real.

Frenkie de Jong, utilizado en las últimas semanas como defensa central e incluso como lateral derecho, volvió en Riazor a su posición habitual en el centro del campo. Allí formó pareja en labores defensivas con Pedri. Rodri tuvo que conformarse con un puesto en el banquillo.

No había pasado ni un minuto y medio cuando el Barcelona se adelantó de una forma muy peculiar. Para sorpresa de todos, Dani Olmo, completamente libre de marca, dejó pasar entre las piernas un centro raso de Yamal. Fue una genialidad: el centro acabó entrando en la portería.

El Deportivo reaccionó de inmediato y, apenas unos instantes después, pudo empatar por medio de Yeremay Hernández. El centrocampista, que había llegado al área, no logró marcar en el mano a mano con Joan García. Poco después, el guardameta sí fue batido. Pierre-Emerick Aubameyang elevó el balón con clase por encima del español: 1-1.

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El Deportivo disfrutó del empate durante unos diez minutos. Anthony Gordon superó por la izquierda a su marcador y puso un centro preciso para Olmo, que cabeceó al palo corto tras tocar el balón en el portero Leo Román: 1-2. En el resto de la primera parte, Eric García fue, curiosamente, el jugador más peligroso. El defensa no marcó.

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En la segunda parte, el Barcelona tardó poco en conseguir su tercer gol. Yamal puso un centro lleno de intención para Raphinha, que superó a Román con un gran cabezazo. Después, los catalanes bajaron considerablemente el ritmo. Aun así, Yamal estuvo cerca de hacer el 1-4, pero la estrella estaba en fuera de juego por muy poco.

El Barcelona sufrió pronto un contratiempo. Frenkie de Jong mostraba signos de molestias y cayó al suelo en torno a la hora de juego. El internacional neerlandés levantó el brazo y fue sustituido casi de inmediato por Andreas Christensen, que regresaba a los terrenos de juego. El danés se había perdido los dos últimos partidos por una lesión muscular.

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El Deportivo se vio completamente superado por el Barcelona, que poco después puso el 1-4 en el marcador. Jules Koundé envió un pase al espacio para Gordon en el momento justo. Su disparo, desviado, acabó en Raphinha, que regateó a su marcador en el segundo palo y no dio opción a Román desde cerca.

Zakaria Eddahchouri, exjugador del Telstar, entró en la recta final por el Depor y dejó una excelente impresión. El delantero lanzó un potente disparo hacia la escuadra, pero García llegó justo a tiempo con una parada en la que se estiró por completo. El Depor no volvió a marcar, pero el Barcelona sí. En el tiempo añadido, Raphinha remató un centro raso de Yamal: 1-5.