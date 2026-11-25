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Un informe periodístico desveló este miércoles un obstáculo que podría poner en peligro el traspaso del marroquí Yassir Zabiri a uno de los grandes clubes en el próximo mercado de invierno.

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Zabiri juega en el Racing de Santander cedido por el Rennes francés hasta el final de la presente temporada, por lo que su salida en invierno requeriría que ambos clubes alcanzasen un acuerdo sobre las ofertas que le lleguen el próximo mes de enero.

Según el diario «AS», en las oficinas del Racing de Santander, en El Sardinero, reina una calma absoluta respecto a la situación de Yassir Zabiri (21 años), porque saben que la decisión está en sus manos hasta el próximo 30 de junio.

El pasado mes de octubre, el mismo diario informó de que el Rennes no puede poner fin a la cesión (que no incluye opción de compra) al no existir ninguna cláusula que permita rescindir el acuerdo durante el mercado de invierno.

Con 11 goles en 13 partidos sin lanzar ningún penalti, Zabiri se ha convertido en una estrella emergente de la liga española, en la que aprovecha al máximo las oportunidades de las que dispone, hasta el punto de que solo Raphinha y Mbappé le superan en número de goles en LaLiga.

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Este rendimiento ha llamado la atención de todos, y clubes y agentes han empezado a preguntar por la posibilidad de ficharlo, ya sea a través del Racing, del Rennes o de sus representantes de la agencia Unique Sports.

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Cabe recordar que el internacional marroquí es propiedad del Rennes, que lo fichó el pasado mes de febrero procedente del Famalicão a cambio de 10 millones de euros y con el que tiene contrato hasta 2029.

Apenas tuvo protagonismo la temporada pasada, por lo que estaba claro que saldría cedido en verano. Entre las ofertas que recibió, como las del Marsella o el Venezia, eligió el Racing de Santander por su estilo de juego y por su pasión por el fútbol español, que sigue desde niño como reconocido aficionado del Barcelona.

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Tal y como sabe el Racing de Santander, la intención del jugador es terminar la temporada en Santander, compromiso que adquirió el pasado verano.

Solo una oferta desorbitada del Rennes, que podría reportar millones de dólares al Racing, cambiaría estos planes, pero los máximos dirigentes del club cántabro, Manolo Higuera y Sebastián Ceria, tienen su plan trazado desde hace tiempo y están decididos a no negociar el traspaso de los jugadores que consideran importantes.

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En la temporada 2023/2024 se mantuvieron firmes ante el Sevilla en el caso de Peque, exigiendo una cláusula penal de 4 millones de euros; después hicieron lo mismo con Íñigo Vicente, Arana y Andrés Martín, y el pasado verano también con Gustavo Puerta y Jorge Salinas.

El Barcelona entra en escena

Las llamativas cifras de Zabiri no han pasado desapercibidas para los grandes clubes, ya que varios medios informaron de que el Barcelona sigue de cerca la evolución del delantero marroquí , después de que su nombre haya cobrado fuerza en el mercado de jóvenes promesas.

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El interés del Barcelona no parece unilateral, ya que Zabiri siente una clara admiración por el club catalán y sueña con vestir su camiseta y jugar algún día en el Camp Nou, algo que podría dar una dimensión añadida a una posible negociación.