Cuatro jugadores del Barcelona afrontarán el partido contra el Atlético de Madrid del próximo miércoles, correspondiente a la ida de los cuartos de final de la Liga de Campeones, bajo amenaza.

Los dos equipos se enfrentarán en el estadio «Spotify Camp Nou» en el partido de ida, antes de que el Atlético acoja el partido de vuelta el próximo 14 de abril en el estadio «Riazor Metropolitano».

Según el diario español «AS», el cuarteto del Barcelona formado por Marc Casado, Fermin López, Gerard Martín y Lamine Yamal está a una tarjeta amarilla de perderse el partido de vuelta contra el Atlético de Madrid.

Por su parte, el Atlético de Madrid cuenta con siete jugadores que se enfrentan a una posible sanción para el partido contra el Barcelona: Baena, Le Normand, Clément Lenglet, Yurente, Marc Bopel, Rogieri y Giuliano Simeone.

Cabe recordar que el Barcelona se impuso al Atlético de Madrid por 2-1 el pasado sábado, en la jornada 30 de la Liga española.



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