El Barcelona le da a Julián Álvarez un último plazo en el mercado de fichajes

El FC Barcelona ha dado de plazo al delantero argentino Julián Álvarez hasta finales de julio para convencer al Atlético de Madrid de que acepte la oferta catalana de 100 millones de euros.

La decisión se tomó en medio de la celebración en el MetLife Stadium tras la victoria de España sobre Argentina en la final del Mundial 2026.

según Mundo Deportivo, En el palco de la final del Mundial estaban el presidente del Barcelona, Juan Laporta, con Deco y Alejandro Echevarría, junto a las leyendas del club, mientras que Emilio Butragueño representó al Real Madrid y saludó a todas las figuras del Barça.

De vuelta a Barcelona, la delegación vio cómo Álvarez volvía a ser víctima del juego conservador de Scaloni, algo habitual también en el Atlético con Simeone.

Laporta confirmó que el plazo para la oferta de 100 millones de euros vence a finales de julio.

La directiva le da tiempo para recuperarse de la final y confía en que Álvarez luchará por jugar en el Spotify Camp Nou junto a ocho campeones del mundo.

En febrero, Miguel Ángel Gil Marín le prometió dejarlo marchar ante una oferta firme.

El jugador no comprende la intransigencia del Atlético a dos días de la final, lo que le empujará a actuar para cumplir su deseo.