Compartir Sigue a GOAL en Google

El Barcelona ha puesto sus ojos en Tarik Muharemovic, la joven promesa del Leeds United, como refuerzo prioritario a largo plazo para su defensa. El internacional bosnio se ha consolidado como uno de los defensas más prometedores de Inglaterra, lo que ha llevado al gigante catalán a seguirlo muy de cerca.

Anuncios

Flick busca solidez defensiva en Muharemovic

La etapa de Hansi Flick en el Barcelona se ha caracterizado por una línea defensiva adelantada y una presión constante, pero una serie de lesiones de jugadores clave ha puesto de manifiesto la necesidad de más profundidad y calidad en el centro de la defensa. Aunque Finn Jeltsch, joven promesa del Stuttgart, ha aparecido en informaciones recientes procedentes de Alemania, el Barcelona mira ahora hacia la Premier League. El club catalán ha identificado a Muharemovic, del Leeds United, como uno de sus principales objetivos para reforzar la defensa en los próximos años. Con 1,92 metros de altura, el central zurdo ofrece la presencia física y la calidad técnica que Flick busca para su sistema táctico.

El jugador de 23 años llegó a Elland Road el pasado verano en una operación de 37 millones de euros, pero su impacto inmediato en Inglaterra ha sido imposible de ignorar. Muharemovic se ha adaptado sin problemas a las exigencias de la Premier League y ha disputado los diez primeros partidos del club esta temporada. Además de su solidez defensiva, ha dado dos asistencias en liga y marcó en un partido de la EFL Cup contra el Chelsea en el que hubo muchos goles. Estas actuaciones han convencido a la directiva del Barcelona de seguir de cerca su evolución, según señala Mundo Deportivo.

Los grandes de Europa se suman a la puja por el jugador bosnio

El Barcelona no es, ni mucho menos, el único club que sigue la evolución del internacional bosnio. La cotización del defensa ha subido tan rápido que varios grandes clubes europeos se preparan para una posible puja por su fichaje. El Inter de Milán es el que más ha avanzado en su intento de incorporarlo, tras haber seguido al jugador durante su exitosa etapa en la Serie A con el Sassuolo.

El club italiano lo consideró un posible sustituto de Alessandro Bastoni durante el verano y sigue valorando muy positivamente su progresión. Además, el Bayern de Múnich y el Liverpool también están pendientes de su situación mientras buscan renovar sus respectivas defensas.

Anuncios Anuncios

El interés del Liverpool es especialmente significativo, ya que el club se prepara para una etapa sin sus actuales veteranos. Con Virgil van Dijk ya en los 35 años y en el último año de su contrato, el club necesita claramente a un defensa de gran presencia física y experiencia en la Premier League que pueda liderar la zaga durante la próxima década.

El Leeds fija un precio muy elevado para 2027

Pese al creciente interés del Barcelona y de sus rivales, el Leeds United no tiene ninguna necesidad inmediata de vender a su jugador. Tras fichar al defensa hace apenas unos meses, el club de Yorkshire está decidido a mantenerlo como una pieza fundamental de su proyecto a largo plazo. Sin embargo, es muy consciente de que su valor está aumentando rápidamente.

Las informaciones apuntan a que su precio de mercado podría superar pronto los 70 millones de euros, casi el doble de lo que invirtió el Leeds hace apenas un mercado de fichajes. Esa valoración refleja su condición de uno de los defensas jóvenes más completos que juegan actualmente en una de las principales ligas de Europa.