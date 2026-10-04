El Barcelona logró una amplia victoria sobre su eterno rival, el Real Madrid, por 7-0 la noche del domingo, en el estadio Spotify Camp Nou, en el marco de la Liga española femenina.

Claudia Pina fue la estrella indiscutible del Clásico, tras conseguir marcar 4 goles.

El diario Marca repasó las jugadas más destacadas del Clásico, subrayando que las jugadoras del Barcelona, lideradas por Pina, consiguieron la mayor victoria en la historia de los Clásicos ante el Real Madrid.

El Barça amplió la diferencia a 5 puntos, elevando su cuenta a 18 puntos en el liderato, mientras que el Real Madrid se quedó estancado en 13 puntos.

El Barcelona encerró al Real Madrid en su propio campo desde el pitido inicial. Gracias a la presión alta, además de ofrecer una exhibición perfecta en el pase y en la elaboración del juego, el conjunto catalán dibujó los rasgos del partido perfecto con un gol tempranero marcado por Pina tras solo 227 segundos.

La jugadora recibió el balón en la frontal del área y se adentró en la zona aprovechando la pasividad defensiva del conjunto blanco, antes de batir las mallas de Frohms con su pierna izquierda.

Cristóbal salvó al Real Madrid de un gol cantado, tras detener un remate de Guijarro desde corta distancia que la afición ya había empezado a celebrar.

El intento del Real Madrid por volver al partido quedó en un simple intento, pues desaparecieron por completo sus principales referentes ofensivos, con Schröder y Caicedo a la cabeza, mientras que el Barcelona impuso su dominio tanto a través de la posesión como de los contraataques.

De uno de esos contraataques llegó el segundo gol, donde Pina aprovechó el rechace del primer intento de Bajor para colocarla en la red y ampliar la ventaja a favor del Barcelona.

Claudia Pina completó su hat-trick personal, tras jugar una pared con Guijarro, antes de batir a Frohms con un potente disparo con su pierna derecha.

El Barcelona siguió con su superioridad con el gol de Graham, el cuarto, tras un intercambio de balón con Bajor, un regate ante Lakrar y una magnífica definición de la jugada.

La primera parte terminó con el cuarto gol de Pina y el quinto del Barcelona, después de que la jugadora repitiera el entendimiento con Bajor y se deshiciera con un toque inteligente de las defensas del Real Madrid, antes de marcar de otra manera espléndida.

La segunda parte comenzó de la misma manera en que terminó la primera. Guijarro envió un balón largo que dejó a Graham frente a la portería, y la noruega controló el balón y se lo cedió a Bajor, que marcó el sexto gol de la noche.

El Barcelona siguió presionando en busca de más goles, cuando apareció Schertenleib con un disparo cañonazo con su pierna derecha desde fuera del área, para sorprender a Frohms y batir su portería con el séptimo gol.



