El Barcelona explota contra el VAR: enviará una carta de queja a Rubiales por el arbitraje

Según Cadena Ser, Bartomeu se pondrá en contacto con el presidente de la RFEF para pedir explicaciones sobre el uso de la tecnología ante la Real.

El enviará en las próximas horas una carta de queja a la Real Federación Española de Fútbol por el arbitraje sufrido por los catalanes en el partido que les enfrentó este sábado con la (2-2). Al menos así lo ha avanzado este sábado Cadena Ser.

.La gran polémica de la tarde en Anoeta llegó sobre el final del partido. Con el resultado 2-2 entre la Real Sociedad y el FC Barcelona, Gerard Piqué reclamó un supuesto penalti de Diego Llorente que el árbitro del partido, Javier Alberola Rojas, no sancionó.

La Real Sociedad se había puesto en ventaja en la primera parte a través de un penalti que Oyarzábal cambió por gol. Alberola Rojas había acertado viendo un agarrón de Sergio Busquets sobre el propio Llorente dentro del área de Marc André Ter Stegen.

Sin embargo, en una de las últimas acciones del compromiso, y con Piqué en el área donostiarra para desempatar el 2-2, el colegiado no consideró falta de Llorente sobre el central azulgrana cuando éste cayó al suelo sobre el segundo palo de la portería, mientras intentaba llegar a un balón de Luis Suárez a centímetros de la línea de gol. Una jugada que Piqué reclamó con ahínco y en la que también él parecía tomar a su marcador de la camiseta, pero que ni el trencillas ni el VAR juzgaron como infracción.

📺 El Barcelona pidió penalti sobre Piqué en el descuento.



LA QUEJA DEL BARÇA A LA RFEF

Según informó después del partido la Cadena Ser, el presidente del Barcelona, Josep Maria Bartomeu, enviará una carta a Luis Rubiales para quejarse del VAR. De acuerdo con aquella información, Bartomeu no entiende la aplicación del VAR, no comprende que no haya entrado en la acción de Piqué y pedirá explicaciones por ello.

De esa información también se hace eco Mundo Deportivo, que agrega que el Barcelona quiere transmitir "su indignación y su disconformidad por el agravio sufrido tras no señalarse un claro penalti sobre Gerard Piqué".

De acuerdo con esas informaciones, en el seno del club azulgrana consideran que son uno de las entidades que más han trabajado para conseguir la implementación de la tecnología en el fútbol español para evitar errores e injusticias, y por ello transmitirán a Rubiales su malestar.