El Bayern de Múnich teme que su delantero inglés Harry Kane se marche gratis el próximo verano, debido a las desavenencias entre él y la directiva del club bávaro.

Mientras tanto, Kane se prepara para liderar a Inglaterra en el Mundial 2026, que arranca hoy, con los Tres Leones en el Grupo 12 junto a Croacia, Ghana y Panamá.

Su contrato con el Bayern vence en 2027 y ya caducó la cláusula que le permitía marcharse este verano.

El Bayern quiere retenerlo y rechaza ofertas del Barcelona, pero la situación no es idílica, según la revista alemana «Kicker».

La publicación alemana asegura que existen desacuerdos sobre las cláusulas y la duración del nuevo contrato.

Varios clubes con gran poder económico siguen su situación; en las últimas semanas se le ha relacionado con el Barcelona, aunque los blaugranas parecen más interesados en Julián Álvarez, del Atlético de Madrid.

Según Kicker, Inglaterra o Arabia Saudí son los destinos más probables si deja el Bayern.

Algunos clubes siguen interesados y podrían presentar ofertas tentadoras.

El Bayern cree que tiene la sartén por el mango porque el jugador no ha activado la cláusula de rescisión, pero solo le queda un año de contrato, pero el jugador tiene más poder, pues podría marcharse gratis dentro de un año o negociar con otro club en enero de 2027.

Esta temporada, Kane ha jugado 51 partidos, marcado 61 goles y dado 7 asistencias, y ha llevado al Bayern a ganar Liga y Copa y a alcanzar las semifinales de la Champions.