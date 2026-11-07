El español Unai Emery, director técnico del Aston Villa, describió al Manchester United como un equipo que iguala el nivel del Barcelona, antes del esperado enfrentamiento entre ambos conjuntos, mañana domingo, en el estadio "Old Trafford", dentro de la Premier League, advirtiendo a sus jugadores de la dificultad del examen pese a los irregulares resultados de su rival esta temporada.

Según declaraciones recogidas por el diario británico "The Sun", Emery insistió en que enfrentarse al Manchester United requiere un esfuerzo excepcional, citando el nivel que mostró el Barcelona durante su victoria ante el Aston Villa por tres goles a cero en la Liga de Campeones de Europa, al considerar que el equipo inglés posee cualidades que igualan a los grandes competidores de Inglaterra y Europa.

El entrenador del Aston Villa dijo: "Ofrecimos una actuación acorde a lo que habíamos planeado ante el Barcelona, pero eso no fue suficiente frente a un rival que tiene un nivel altísimo, que iguala los estándares más altos de la Premier League y la Liga de Campeones de Europa".

Y añadió: "Nos enfrentaremos al Manchester United, que es un equipo del nivel del Barcelona, y ese es el reto para el que nos estamos preparando con los jugadores, pues es un examen que requiere un esfuerzo enorme".

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Las declaraciones de Emery llegan antes de un enfrentamiento en el que el Aston Villa busca prolongar su racha de cinco partidos sin derrota y reforzar su posición en la liga, mientras que el Manchester United aspira a enderezar su rumbo bajo la dirección de Michael Carrick, en medio de su padecimiento por la caída de resultados y haber logrado una sola victoria en la competición a lo largo de toda la temporada.

La tarea del Aston Villa no parece sencilla en el estadio "Old Trafford", pues Emery nunca ha logrado ganar allí en toda su carrera como entrenador, además de que su equipo ha perdido los últimos 6 partidos que ha disputado allí en las distintas competiciones, lo que aumenta la dificultad del esperado enfrentamiento.

En este sentido, el entrenador español señaló que los resultados anteriores de su equipo en el estadio del Manchester United representan un indicador claro de la magnitud del reto, al decir: "No hemos logrado ninguna victoria allí desde hace 4 años, y eso significa que la tarea es muy difícil para nosotros".

Asimismo, Emery recordó cómo el Aston Villa perdió la oportunidad de clasificarse a la Liga de Campeones de Europa hace dos años, tras estar cerca de lograr su objetivo durante el enfrentamiento entre ambos equipos en ese mismo estadio, subrayando que jugar en "Old Trafford" supone un gran reto para él y para sus jugadores.

Y pese a su crítica al inestable arranque del Manchester United esta temporada, Emery quiso recalcar que el club tiene la capacidad de recuperar su equilibrio, señalando que es un equipo histórico que logró clasificarse a la Liga de Campeones de Europa la temporada pasada, y que enfrentarse a él sigue siendo sumamente difícil.

El entrenador del Aston Villa cerró sus declaraciones subrayando la necesidad de ofrecer la mejor actuación individual y colectiva, insistiendo en que su equipo necesita un gran trabajo y una competencia fuerte si quiere salir con un resultado positivo del feudo del Manchester United.