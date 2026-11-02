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Abobakr El Mokadem
Traducido por

El Barcelona entre los principales interesados: emergencia en el Saint-Germain para salvar a su joven talento del apetito de los grandes

Barcelona vs Aston Villa
Barcelona
Aston Villa
Liga de Campeones
Atlético Madrid vs Barcelona
Atlético Madrid
Primera División
Paris Saint-Germain vs Troyes
Paris Saint-Germain
Troyes
Ligue 1
D. Boly
España
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Tiene 17 años

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Un informe periodístico aseguró este lunes que el Paris Saint-Germain está en estado de máxima alerta para cerrar el expediente de la renovación de su talentoso jugador, por temor a que se marche en el próximo período.

Según el diario "As", el lateral derecho David Boly, de tan solo 17 años, es considerado uno de los talentos emergentes más destacados de la academia juvenil del Paris Saint-Germain. Su contrato finaliza en 2027 y todavía no ha firmado ningún contrato profesional, mientras que el Paris Saint-Germain le ha presentado una oferta económica muy tentadora.

No obstante, se dice que David Boly tiene una sola condición: su deseo de obtener más minutos de juego en la liga francesa.

Luis Enrique habló sobre su joven jugador y lo instó a tener paciencia: "Entrena con nosotros a diario y se ha vuelto más cómodo. Ha llegado el momento de darle la oportunidad de jugar. Ha mostrado un progreso notable".

 El egresado de la academia está recibiendo ofertas de otros clubes europeos, lo que ha puesto al club parisino en estado de máxima alerta.

Cabe recordar que informes periodísticos anteriores confirmaron que el Barcelona observa con gran atención el futuro del talento emergente, con la esperanza de arrebatar al jugador para vengarse del club francés que fichó al talento del Barça, Drew Fernández, el verano pasado.

 

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