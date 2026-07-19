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Muhammad Sharaf Eldeen

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El Barcelona enfurece a su afición con una foto de un jugador del Real Madrid

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M. Cucurella
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El club catalán rinde homenaje a los creadores de estrellas

El Barcelona ha indignado a muchos de sus seguidores al publicar en sus redes una imagen generada con IA. La imagen, creada con inteligencia artificial, muestra a nueve jugadores formados en La Masía que disputarán la final del Mundial 2026 entre España y Argentina este domingo, y reafirma el éxito de la cantera azulgrana.

En la imagen aparecen Lionel Messi, Lamine Yamal, Gavi, Pau Cubarsi, Dani Olmo, Eric García, Alejandro Grimaldo, Marc Cucurella y Víctor Muñoz: ocho con España y uno con Argentina (Messi).

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La imagen ha generado polémica entre la afición del Barcelona, que pide eliminar a Cucurella por su fichaje por el Real Madrid.

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Formado en La Masía desde 2012, tras llegar del Espanyol, pasó por todas las categorías, jugó un partido con el primer equipo en Copa y en 2018 se marchó cedido al Eibar.

Tras pasar por Getafe y jugar dos etapas en la Premier League con Brighton y Chelsea, este verano regresó a La Liga fichando por el Real Madrid.


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