El Barcelona encuentra por fin al central del futuro

Compartir Sigue a GOAL en Google

El joven defensor ghanés Hafiz Gariba ha acaparado las miradas dentro del Barcelona Atlètic, después de convertirse en uno de los pilares fundamentales del once del entrenador Juliano Belletti, gracias a sus cualidades defensivas y a su capacidad para iniciar el juego desde atrás, además de su velocidad y su fortaleza en los duelos aéreos, en medio de un creciente interés de clubes europeos por ficharlo.

Anuncios

El diario catalán "Sport" informó de que Gariba goza de un gran reconocimiento dentro del vestuario del filial, tanto por su nivel técnico y físico como por su carácter tranquilo y su buena relación con sus compañeros, y subrayó que el joven defensa tiene un amplio margen de progresión.

De Accra a la academia del Barcelona

La historia de Gariba comenzó en un entorno humilde de Accra, la capital ghanesa, donde lo descubrió la fundación Marcet, antes de su traspaso al Barcelona en enero de 2025.

Debido a obstáculos administrativos que impidieron su inscripción directa en la academia, inició su andadura con el Codolar, de la Cuarta Catalana.

El jugador llamó la atención pese a su corta edad, gracias a su estatura y a su velocidad en la cobertura defensiva, lo que lo convirtió en objeto de interés de los ojeadores del Barcelona y del Real Madrid, antes de que el club catalán cerrara su contratación, siendo Toni Hernández la figura principal detrás de la operación.

Anuncios Anuncios

Lee también

Con la ayuda de Trump: Infantino, acusado de violar la ley estadounidense y de convertir a la FIFA en propiedad privada

Related Topics

Nueva Alternativa Fox One ✅ Emite el otro 50% de los encuentros de la Champions League ✅ Heredó estos derechos europeos tras la compra de Caliente TV ✅ Complementa su oferta con toda la UEFA Europa y Conference League Precio inicial $140 Obtén Fox One

El tío de Mohamed Salah: Hossam Hassan insultó a él y a sus compañeros con palabras soeces

Gariba se incorporó al equipo juvenil "B", antes de su ascenso al juvenil "A" la temporada pasada bajo la dirección de Pol Planas, donde mostró una clara evolución en sus capacidades defensivas, su lectura del juego y su manejo de los duelos individuales.

Anuncios

Una oportunidad con Flick

El defensa ghanés tuvo, el pasado verano, la oportunidad de participar en los entrenamientos del primer equipo bajo la dirección de Hansi Flick, después de llamar la atención del cuerpo técnico.

Sin embargo, contrajo un virus que lo mantuvo alejado de los terrenos de juego durante más de una semana e impidió su viaje al campo de preparación en Inglaterra.

Anuncios

Gariba tiene 19 años, ya que nació el 9 de enero de 2007 en la ciudad ghanesa de Teshie, mide 187 cm y destaca por jugar con su pierna izquierda.

Además, disputó 6 partidos en la Liga de Campeones Juvenil durante la temporada 2025-2026, antes de su ascenso al Barcelona Atlètic, y ofreció recientemente una actuación destacada ante el Manresa, en el partido que terminó con la victoria de su equipo por un contundente 3-0, el pasado 8 de noviembre.

Anuncios

"Sport" elogió su nivel, especialmente su superioridad en el juego aéreo y por tierra y su precisión en el pase, considerando que el Barcelona posee el central que el primer equipo necesitará en el futuro.

Contrato hasta 2028 e interés europeo

Anuncios

El diario añadió que Gariba está vinculado al Barcelona mediante un contrato hasta el año 2028, que incluye el periodo restante de la etapa juvenil y dos años adicionales como jugador profesional.

Pese al interés de numerosos clubes europeos por hacerse con sus servicios, el deseo del jugador es continuar en el Barcelona, donde se siente a gusto y quiere seguir progresando.

Anuncios

Sin embargo, ambas partes no han alcanzado hasta ahora un nuevo acuerdo, ni el club se ha movido recientemente para resolver el asunto.

La cláusula de rescisión de su contrato asciende a 20 millones de euros, una cantidad que podría no representar un obstáculo para los clubes interesados, sobre todo dadas las cualidades que posee el jugador y la previsible subida de su valor a medida que continúe brillando.

Anuncios

Entre el deseo del Barcelona de retener su talento y el creciente interés europeo, el futuro de Gariba sigue siendo uno de los asuntos que merece seguimiento dentro de la academia del club catalán.