Un nuevo pulso se ha desatado entre los grandes de la Roshn Saudi League durante el actual mercado de fichajes veraniego, después de que el Al Ahli y el Al Hilal entraran en competencia por uno de los nombres procedentes de LaLiga, en una operación que podría experimentar avances decisivos en los próximos días.

Según el fiable periodista Sacha Tavolieri, el Al Ahli saudí ha contactado con el Barcelona para preguntar por la posibilidad de fichar al español Marc Casadó, centrocampista del conjunto catalán, que despierta un claro interés en el club saudí.

El Al Ahli considera a Casadó una de las opciones preferidas para reforzar su línea defensiva, ya que el club estima que el jugador es capaz de aportar lo que se necesita, además de contar con la capacidad de ocupar más de una posición y brindar al equipo una mayor flexibilidad táctica.

El Al Hilal fue uno de los primeros clubes saudíes en mostrar interés por el jugador durante el último periodo, antes de que el Al Ahli entrara en las negociaciones, de modo que la operación se ha convertido en una competencia saudí directa entre los dos grandes de la Roshn Saudi League.

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Tavolieri señaló que el Al Ahli busca convencer al Barcelona de que acepte la operación, mientras el club saudí cree que puede alcanzar un acuerdo con Casadó respecto a las condiciones personales, algo que podría otorgarle una ventaja importante en las negociaciones.









El interés del Al Ahli por el jugador español se enmarca en su deseo de reforzar sus filas con elementos jóvenes capaces de progresar, especialmente porque Casadó cuenta con la experiencia de haber jugado en el Barcelona, lo que lo convierte en un objetivo adecuado para el proyecto del club durante la próxima etapa.

La última palabra en la operación la tiene el Barcelona, pero la entrada del Al Ahli en las negociaciones, junto al interés del Al Hilal, podría encender una nueva carrera dentro de la Roshn Saudi League y convertir el futuro de Casadó en uno de los asuntos que merecen seguimiento durante los próximos días.