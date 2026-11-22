Compartir Sigue a GOAL en Google

El Barcelona firmó un registro negativo histórico tras encajar dos goles en los primeros 7 minutos de su partido ante el Villarreal, este domingo, correspondiente a la 13.ª jornada de LaLiga, en un arranque demoledor para el conjunto catalán en el Spotify Camp Nou.

Anuncios

El Villarreal se puso por delante con dos goles sin respuesta: Tajon Buchanan abrió el marcador en el minuto 5 y Tani Oluwaseyi firmó el segundo en el minuto 7.

Lee también

En vídeo: derbi magrebí en la Ligue 1, con goles de Amoura y El Abdi y respuesta de Hakimi

No se detiene: Messi recibe un nuevo premio tras sus registros históricos

Anuncios Anuncios

Según la cuenta española especializada en estadística «MisterChip», el Barcelona no se veía dos goles abajo tras 7 minutos de un partido de LaLiga desde el 21 de diciembre de 1980, cuando encajó un doblete del Athletic Club en los minutos 4 y 7, obra de Manu Sarabia, padre de Eder Sarabia, actual entrenador del Espanyol.

Related Topics

Aquel encuentro terminó con derrota del Barcelona por 4-1, después de que Sarabia completara su triplete.

Sin embargo, lo ocurrido ante el Villarreal no tiene precedentes en el estadio del conjunto catalán, que nunca antes había encajado dos goles tan rápido en casa en toda su historia en LaLiga.

Anuncios

Además, el gol de Oluwaseyi, que ponía el 2-0 a favor del Villarreal a los 6 minutos y 10 segundos, es el segundo tanto más tempranero que ha encajado el Barcelona en su estadio en la historia de LaLiga.

Los casos más rápidos hasta ahora se habían dado ante el Valencia en 1932, cuando el Barcelona perdía por dos goles en el minuto 8 antes de remontar y ganar por 3-2, y ante el Real Madrid en 2025, cuando encajó el segundo gol en el minuto 14 y después le dio la vuelta al marcador para imponerse por 4-3.

Anuncios

El gol de Buchanan también tuvo un significado especial para el canadiense, que solo ha marcado dos goles en los 29 partidos que ha disputado lejos del estadio de su equipo en LaLiga.

Y ambos llegaron precisamente ante el Barcelona: el primero, en el duelo entre los dos equipos que terminó con triunfo del Villarreal por 3-2 en Montjuïc en 2025, y el segundo, en el partido de hoy, con un disparo con la derecha desde fuera del área.

Anuncios

El Villarreal ha marcado 11 goles en sus últimas 4 visitas al estadio del conjunto catalán en LaLiga.

Solo 5 equipos habían logrado marcar 11 o más goles en 4 visitas consecutivas al feudo del Barcelona en la historia de LaLiga.

Anuncios

El Athletic Club encabeza la lista con 14 goles entre 1942 y 1946, seguido del Real Madrid, con 13 entre 1960 y 1964.

Por su parte, el Atlético de Madrid marcó 12 entre 1994 y 1996, la misma cifra que alcanzó el Hércules entre 1941 y 1956.

Anuncios

El Villarreal ha llegado a los 11 goles en sus cuatro últimas visitas al estadio del Barcelona, entre 2024 y 2026, e iguala así la marca que firmó el Deportivo de La Coruña entre 2001 y 2003.

El Barcelona afrontaba el partido ante el Villarreal como líder de LaLiga con 33 puntos, por delante del Real Madrid, segundo, solo por la diferencia de goles. El equipo madridista logró ayer sábado una victoria agónica (2-1) ante su visitante, el Celta de Vigo, en el Santiago Bernabéu.

Anuncios

El Real Madrid iba perdiendo por un gol antes de llevarse el triunfo gracias a Jude Bellingham y Carlos Espí.