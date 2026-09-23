Manchester United ha abierto el expediente de un nuevo talento en Francia, entre los nombres que el club sigue de cerca, en un momento en el que la crisis de JJ Gabriel continúa proyectando su sombra sobre los planes del club en materia de jóvenes promesas.

Según la cadena "TEAMtalk", el departamento de ojeadores de Manchester United ha realizado un amplio trabajo de seguimiento del portugués —de origen argelino— Mezian Mesloub, de 16 años, después de que atrajera rápidamente las miradas con el primer equipo del Lens.

El interés del United en Mesloub no significa que el club haya decidido la salida de Gabriel, ya que la dirección del club sigue trabajando para convencer a su joven talento de que se quede, pero los responsables de fichajes estudian al mismo tiempo otras opciones ante los distintos escenarios.

Mesloub ascendió al primer equipo del Lens la temporada pasada, y marcó un gol pocos segundos después de entrar como suplente ante el Nantes, contribuyendo a la victoria de su equipo por 1-0 y a la clasificación para la Liga de Campeones.

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El joven jugador ha seguido atrayendo las miradas esta temporada, después de convertirse en el jugador más joven de la historia del Lens en disputar la Liga de Campeones, y también dejó una huella determinante en la victoria sobre el Slavia de Praga por 3-2, tras participar en la creación de dos goles en los minutos finales.

Mesloub juega en la posición de mediapunta y tiende a ocupar la banda derecha, mientras que sus cualidades técnicas, sus regates, sus pases y su nivel en el último tercio han despertado el interés de varios grandes clubes.

Según la misma fuente, la carrera no se limita a Manchester United, ya que el Arsenal, el Chelsea, el Barcelona, el París Saint-Germain y el Mónaco también siguen al jugador, según los informes que circulan sobre su futuro.

El movimiento de Manchester United llega en un momento en el que el club trata de gestionar la situación de Gabriel, que ha solicitado cancelar su inscripción con el equipo, lo que ha llevado a la dirección a moverse en dos vías paralelas: intentar retener al talento inglés y vigilar otros nombres en el mercado de jóvenes futbolistas.

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